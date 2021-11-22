Дети учатся дома из-за холода в школах, но и дома мерзнут: на Буковине люди от отчаяния перекрыли дорогу

В селе Банилов Черновицкой области люди перекрыли дорогу. У них одно требование: ремонт газопровода Джуров – Банилов, который в прошлом году повредил паводок.

В шести селах Баниловской общины нет тепла – дети учатся дистанционно из-за холода, но и дома вынуждены мерзнуть. OBOZREVATEL рассказывает подробности.

Село Банилов – административный центр Баниловской ОТО, в состав которой входят четыре села. Их и еще два села обеспечивал топливом газопровод Джуров – Банилов, пока в июне 2020 года его не повредил паводок.

Летом газ подавали через временный газопровод, но при наступлении холодов это невозможно – с понижением температуры давление в нем падает. За целый год "нитку" так и не починили. Лишь в конце октября этого года председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook сообщил – правительство выделило на ремонт Джурова – Банилова 8,8 млн грн.

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В Черновицкой ОГА обещали возобновить работу газопровода до конца ноября. Однако вместо этого жителей Банилова и других пяти деревень еще до 12 ноября лишили газа из временного газопровода. В итоге на 22 ноября – шесть сел без тепла, нет его в школах и садиках.

Это не первый раз, когда в Банилове перекрывают дорогу из-за поврежденного газопровода. На подобную акцию люди выходили 3 ноября 2020 года. С тех пор прошло больше года (и почти полтора года с тех пор, как паводок повредил газопровод) – но воз и ныне там.

Утром 22 ноября люди перекрыли дорогу в селе. Всего на акцию протеста в четырех местах Банилова вышли более 300 человек. С восьми часов утра они непрерывно ходили по пешеходным переходам. Пропускали "скорые" машины с беременными и детьми.

"В домах и школах холодно, все села мерзнут. В комнате включаю камин, а если готовлю есть, то отключаю, чтобы не было перегрузки электросети", – рассказала "Суспільному" местная жительница Галина Григоряк.

Глава Баниловского сельского совета Василий Соломко говорит, что из-за отсутствия газа он вынужден закрывать школы – дети учатся дистанционно. Садики закрыты.

"Сегодня люди в отчаянии. Я трижды людей останавливал, сегодня я уже не имею морального права это сделать и что-то им говорить. 1000 учеников не ходят в школы, 300 детей не посещают садики, дома застывают, в селе люди массово болеют. На перекрытие вышел и 90-летний дедушка. Представьте, до какого отчаяния довели людей. Жителям уже не интересно, кто виноват – газовики, областная администрация или кто-то другой", – подчеркнул Василий Соломко в комментарии АСС.

По словам главы Баниловского сельсовета, тендер на ремонт газопровода уже провели, победителя определили.

"Он дал свои деньги, чтобы изготовить 33 м трубы, потому что она должна быть сделана на заводе, иметь определенные толщину и диаметр, без швов и т.д. Следовательно, труба будет изготовлена примерно 3-6 декабря ", – говорит Василий Соломко.

Он прогнозирует, что монтаж, проверка и другие мероприятия по запуску газопровода продлятся 10-14 дней. И если все пойдет по плану, то газ может быть у селян 15-20 декабря.

"А людей это не устраивает. Потому что очень долгое время ни одна работа не выполнялась. Люди в отчаянии. Они хотят, чтобы газ подали к основной трубе и подсоединили, как в прошлом году, временную трубу", – пояснил он.

И отметил, что люди пообещали перекрывать дороги каждый день, пока им не назовут четкую дату, когда в их дома возобновят временные поставки газа.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

В случае запуска российского "Северного потока-2", сразу города и села в Украине рискуют остаться без газа. Речь идет о городе Волчанск (Харьковская область), Могилев-Подольский (Винницкая область), пгт Троицкое и село Воеводское (оба – Луганская область).