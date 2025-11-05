Детям по всему миру грозит 'гниение мозга': чем опасны 'Балерина Капучина' и 'Скибиди-туалет' и что такое брейнрот

Детей школьного и дошкольного возраста все больше увлекают видео, созданные искусственным интеллектом, которые сопровождаются песнями без смысла и простым набором звуков и слов. Наиболее популярными персонажами являются "Балерина Капучина" и "Скибиди-туалет".

По словам экспертов, этот жанр отражает юмор поколения и потребность детей расслабиться. Однако бесконтрольное распространение и увлечение детей этими персонажами, вызывает тревожные вопросы и уже имеет термин "гниение мозга", или "брейнрот" (с английского – brain rot). Что же оно такое и чем опасно, читайте на OBOZ.UA

Что такое "брейнрот"

Термин "брейнрот" возник как разговорное объяснение для описания интернет-контента, который имеет низкое качество или ценность, или вызывает негативное психологическое воздействие. То есть это буквальное описание коротких, повторяющихся, неприхотливых или странных видео и изображения, которые созданы для быстрого привлечения внимания, но мало что предлагают с точки зрения того, что мы от них получаем. Эти видео часто сшиваются в быстрой последовательности и могут казаться довольно случайными, чрезмерно стимулирующими или потрясающими, пишет сайт Qustodio.

Тем не менее просмотр слишком большого количества такого контента может вызвать чувство раздражения или немного рассеянности. Для детей и подростков, которые чаще просматривают эти видео, это может затруднить им сосредоточение, присутствие или наслаждение от занятий, которые происходят в медленном темпе и требуют больше их внимания.

Наиболее популярные персонажи "гниения мозга" – "Балерина Капучина" и "Скибиди-туалет"

Как пишет Live now fox, в начале 2025 года балерина, созданная искусственным интеллектом, с чашкой капучино вместо головы, набрала более 55 миллионов просмотров TikTok. Известная как "Балерина Капучина", она поет глубоким, компьютерно сгенерированным мужским голосом, который смешивает итальянские слова с тарабарщиной и является одной из ведущих звезд "Итальянского гниения мозга".

Подобным этому персонажу чуть раньше стал популярным другой – Skibidi Toilet. Это анимационный сериал из коротких видеороликов, опубликованных на YouTube-канале DaFuq!?Boom!, который к июню 2023 года был просмотрен более 5 миллиардов раз. В видео показали войну между "скибиди туалетами" – бестелесными головами в унитазах, которые могут двигаться и "агентами" – людьми с техникой вместо головы, такой как съемочная камера, громкоговоритель или телевизор.

Где дети находят этот контент

Контент, связанный с гниением мозга, наиболее распространен на коротких видеоплатформах, таких как TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts: приложениях, где бесконечная прокрутка является огромной особенностью дизайна, где быстрые клипы конкурируют за внимание. Но "гниение мозга" сейчас настолько распространено, что оно не ограничивается только онлайн-миром, пишет сайт Qustodio.

Большинство детей могут не иметь доступа к приложениям с короткими видео, но все равно будут знать об этих персонажах через разговоры, шутки и игры на площадке, в саду или в школе.

Несмотря на то, что для взрослых такой тип контента может казаться бессмысленным или просто раздражающим, для детей и подростков он создает совсем другие впечатления. Маленькие зрители любят эти видео, потому что они короткие, легко усваиваются и сразу же дарят мгновенный всплеск положительных эмоций.

Действительно ли "гниение мозга" вредно?

Создан этот вид контента был именно как шуточный, однако у него есть и более серьезная сторона. На самом деле вредность здесь заключается не в самих видео, а во времени, которое ребенок проводит в интернете за их просмотром.

То есть чем больше ваш ребенок распространяет мемы о гниении мозга, тем больше времени он, вероятно, проводит с гаджетом в руках. И именно это может негативно влиять на общее состояние вашего ребенка: бесконечное прокручивание в приложениях, которые используют алгоритмический выбор контента, может привести к зависимости от просмотра, а короткие видео могут способствовать снижению продолжительности концентрации внимания со временем, пишет bark.us.

Поэтому, если ваш ребенок уже пользуется телефоном и социальными сетями, стоит установить правила и ограничения и объяснить, как это влияет на его здоровье, моральное состояние и успехи в учебе. А, возможно, начать надо с собственного поведения – ведь современные взрослые проводят в гаджетах тоже немалое количество времени, показывая негативный пример для своих детей.

