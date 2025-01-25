'Дикий Робот', 'Мыслями наизнанку' и другие. 7 мультфильмов, которые объяснят эмоции вашего ребенка

Детям и подросткам бывает сложно распознать и понимать свои эмоции, в такие моменты важно, чтобы взрослые были рядом и помогли разобраться с чувствами. Хорошим способом для этого может быть общий просмотр мультфильмов. Они помогут родителям лучше объяснить, какие бывают эмоции, а ребенку – легче их понимать и контролировать.

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На Instagram-странице организации Gen.Ukrainian назвали топ-7 мультфильмов об эмоциях. Они помогут развить у детей эмоциональный интеллект.

"Дикий робот"

Робот Раззум из подраздела 7134, сокращенно "Роз", после кораблекрушения оказывается на безлюдном острове, где жизнь процветает без участия людей. Теперь Роз должен познать мир дикой природы, сблизиться с его обитателями и стать отцом для осиротевшего гуся.

"Мыслями наизнанку"; "Мыслями наизнанку 2"

11-летняя Райли, жизнерадостная и любознательная, не подозревает, что ее эмоциями – Радостью, Печалью, Страхом, Гневом и Брезгливостью – руководят пять базовых чувств в ее голове. Когда девочка приезжает вместе с родителями в большой город, эмоции должны научиться работать вместе, чтобы помочь Райли адаптироваться к новым обстоятельствам.

"Коко"

Мигель Ривера мечтает о музыке, хотя его семья презирает музыкантов из-за прошлого прапрабабушки. В День мертвых он попадет в потусторонний мир, чтобы встретить своего предка, певца Эрнесто де ла Круа, и получить благословение.

"Душа"

Учитель музыки Джо Гарднер мечтает выступать на большой сцене и однажды это становится возможным. Но накануне столь важного события он попадает в мир, где недозрелые души ищут свое предназначение. Он знакомится с одной душой, еще не нашедшей своего призвания.

"Зоотрополис"

Зоотрополис – мегаполис с разными животными, где крольчиха Джуди Гоппс становится главной полицейской. Она сталкивается с пристрастным отношением к себе, но ей выпадает шанс поймать хитрого лиса.

"Ваяна"

Девушка Моана мечтает оставить тихоокеанский остров, где проживает, но отец запрещает. Когда посевы истощаются, она отправляется на поиски полубога Мауи, чтобы вернуть сердце Те Фифи, восстановить гармонию океана и найти свое призвание искателя путей.

"ВОЛЛ-I"

В далеком будущем, когда Земля стала непригодной для жизни, робот Волл-I остался один на плену и занимался утилизацией мусора. Найдя живой паросток и влюбившись в работа Еву, он отправляется за ней на "Аксиому", чтобы вернуть растение и снова его увидеть.

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