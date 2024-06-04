Директор и учителя в тренде. Зажигательные танцы на последних звонках в школах Украины захватили сеть

В сети появились видео последних звонков из украинских школ. Учителя и руководители учебных заведений поразили выпускников своими зажигательными танцами на празднике.

Некоторые из работников образования танцевали вместе с учениками. Однако в школах нашлись и те педагоги, которые приготовили сюрприз для школьников. OBOZ.UA собрал подборку зажигательных выступлений на последний звонок.

Молодой учитель физики Руслан Цыганков опубликовал видео со школьного праздника, где он принял участие в современном танце с выпускниками 11 класса. Педагог подчеркнул, что это было легендарно и у него самые лучшие ученики. Работника образования легко было заметить, ведь он надел вышиванку на торжественное событие.

"Это было легендарно! У меня самые лучшие ученики", – написал Цыганков.

Пользователи соцсети были в восторге от такого исполнения. Они отмечали, что в 2024 году танцевать тектоник – это фантастически.

"Чтобы в 2024 году на выпускном плясали тектоник – это фантастически круто, старики пустили слезу".

"Учитель кайфанул больше, чем дети. Они, по-видимому, еще не родились, когда тектоник был моден".

"Мне 46 лет, но я хочу к вам в класс".

"Нет, ну, этот учитель останется в памяти выпускников навсегда".

В Черкассах к выпускникам 11 класса присоединился директор школы. Он станцевал под песню Дмитрия Монатика "То, от чего без ума". Руководитель учебного заведения скинул пиджак для зажигательного танца, а в конце поклонился. Зрители были в восторге от движений педагога и говорили, что он шокировал всех.

"Красавчик, молодец, шокировал всех".

"Директор – современный человек".

"Всегда креативный, всегда впереди, а самое главное – вместе со студентами и учениками!"

В Хмельницком учителя начальной школы зажгли под композицию ТИК "Учительница" и продолжили танец под песню, исполняемую alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024 "Teresa & Maria".

В Черкассах педагоги поразили выпускников своими танцами под разные композиции. В видео было слышно восторг участников торжественного события. А пользователи соцсети написали, что такой сюрприз от учителей креативен.

"Коллеги, вы невероятно круты!".

"Лучшие учителя".

"Вау очень креативно, хотелось бы, чтобы у нас тоже были такие современные и крутые учителя".

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