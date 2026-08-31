Директор школы в Непале спас от наводнения 1600 учеников: как ему это удалось

47-летний директор школы, расположенной на севере центральной части Непала, Раджендра Давади, спас более 1600 учеников, оказавшихся в опасности. Педагог быстро отреагировал на сообщение о приближении наводнения, которое получил от своего друга, чей дом уже был смыт рекой, и приказал учителям немедленно эвакуироваться вместе с детьми.

В тот день 900 школьников уже были в школе, еще 700 направлялись на уроки. Директор позвонил всем водителям автобусов, кроме одного, который как раз переезжал мост, который уже начинал покрываться водой. В то же время дети начинали понимать, что оказались в опасности, рассказал директор в интервью The Times.

"У одной девочки случился приступ паники, поэтому мы посадили ее на заднее сиденье мотоцикла. Остальных я отправил пешком вверх по склону, а потом пошёл за ними", – рассказал Давади.

Дети были напуганы, но их страх придал им сил бежать вверх. Они нашли убежище под деревом бодхи, когда здание школы смыло водой. Быстрая реакция Давади спасла жизни 1 643 детей и всех, кроме одного, членов педагогического коллектива.

Школьный уборщик отдал ключи учителю, а затем, вероятно, вернулся, чтобы закрыть дверь – его смыло рекой. 32-летний учитель социальной истории в тот день пришел раньше, чтобы провести дополнительные занятия до начала уроков, и только что вернулся в свою съемную комнату у реки, чтобы приготовить завтрак: его смыло водой.

Учебное заведение расположено на высоте 60 метров над уровнем реки и находилось ниже соседнего села по течению реки.

Это не первый случай, когда этот регион пострадал от трагедии. В апреле 2015 года землетрясение магнитудой 7,8, унесшее жизни 8 962 человек в Южной Азии, вызвало здесь лавину, которая погребла под собой 300 жителей Лангтанга.

Стихия также разрушила или повредила не менее 69 школ. От наводнения пострадали почти 19 тысяч детей. В Дхадинге, одном из наиболее пострадавших районов, группа школьников оказалась вне опасности, когда вышла из класса на обеденную перемену. Другим ученикам помогли спастись учителя: они приказали детям немедленно покинуть классы буквально перед тем, как туда хлынула вода.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Индии ученики устроили трогательный протест, не выпуская учителя из школы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!