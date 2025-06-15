Директор школы в США, которая запоминает имена всех учеников, объяснила, почему это очень важно
Директор школы в США Белинда Аверилл рассказала, почему для нее важно знакомиться со всеми учениками учебного заведения. Она объясняет, что это не какой-то любимый проект или игра на запоминание.
По ее мнению, настоящая ценность заключается в том, чтобы директора знали своих учеников. Эти усилия меняют динамику между администрацией и учениками к лучшему, пишет сайт Edutopia.
"Я думала о том, что дети половину времени не знают имен друг друга. Если я хочу, чтобы дети чувствовали себя замеченными и услышанными, я должна убедиться, что делаю все возможное, чтобы они чувствовали себя замеченными и услышанными, начиная с изучения их имен", – рассказывает директор.
Также, по ее мнению, изучение имен учеников имеет и другие последствия, такие как улучшение вовлеченности, что приводит к более тщательной обратной связи от учеников относительно методов обучения.
Аверилл разработала ряд схем для запоминания имен учеников. В начале каждого учебного года она представляется ученикам во время перерывов и обеда. Также она обязательно просит учеников напомнить ей их имена.
По словам директора, речь идет не только о том, чтобы изучить их имена, но и о том, чтобы узнать, чем они интересуются. И эта искренность не осталась незамеченной.
"Дети подходят и спрашивают меня, например: "Вы уже знаете мое имя?" Это очень мило", – говорит она.
Согласно школьным опросам, 89 процентов учеников этой школы считают, что здесь есть взрослый человек, которому они доверяют. Госпожа Аверилл – одна из таких взрослых, и она разговаривает с каждым учеником, когда они в этом нуждаются.
"Дети приходят ко мне и хотят поговорить со мной. Между мной и моими учениками нет административной стены", – объясняет она.
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