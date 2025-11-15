Директор школы в США оскандалился из-за костюма на Хэллоуин: что с ним не так. Фото

Директор одной из школ США Джеймс Блэк попал в скандал из-за костюма, который он выбрал для вечеринки в вечер Хэллоуина. Руководитель учебного заведения был одет как агент ICE – это сотрудник иммиграционной и таможенной правоохранительной службы Америки.

Джеймса Блэка сфотографировали во время празднования на закрытом семейном собрании. Снимок опубликовали в социальной сети Facebook и он стал вирусным, пишет MailOnloine.

На фото он одет в жилет офицера с нашивкой POLICE ICE и шляпу с надписью ICE с американским флагом сбоку. К образу была добавлена сине-черная маска для лица со звездами и полосами и застежками-молниями, прикрепленными к бедру. Позже было опубликовано еще одно фото, где директор, кажется, изображен в том же костюме, но на этот раз со штурмовой винтовкой.

В комментариях директора начали осуждать за такой выбор костюма, говоря, что таким образом он насмехается над учениками и разжигает страх в иммигрантском сообществе. Также писали о том, что костюм слишком убедительный, то есть каждый может сказать, что он агент полиции.

Дело в том, что агенты ICE – это те, кто занимается проведением рейдов, задержанием и депортацией лиц, не имеющих законного статуса пребывания в стране, а также борьбой с транснациональной преступностью. Это не пограничная служба, они работают внутри страны.

После недели растущего возмущения, директору школы пришлось извиняться перед общественностью.

"Я хочу выразить свое искреннее сожаление по поводу того, что это изображение вызвало беспокойство или дискомфорт в нашей общине. Я никогда не намеревался наносить вред, оскорблять или атаковать любую группу или лицо", – написал Блэк и добавил, что костюм был выбран в легкомысленном духе, без учета более широких последствий, которые он мог бы иметь, и теперь он понимает, как другие могли бы воспринять его по-другому.

