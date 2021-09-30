Директора школы в Виноградове обвинили в выплате зарплаты 'учителям-призракам'

В школе №3 имени Жигмунда Перени города Виноградов Береговского района Закарпатской области – скандал с участием ныне экс-директора Габрилелы Гомоку. Женщину уволили за "нарушение трудовой дисциплины", затем она пыталась восстановиться – но безуспешно.

Теперь Гомоку уже является фигуранткой уголовного производства – ей вручили подозрение по статье служебная халатность. Согласно материалам следствия, она выплачивала зарплату учителям, которые в действительности находились за границей. OBOZREVATEL рассказывает подробности скандала.

Скандальная история с директором началась в мае этого года. 13 мая Габриэлла Гомоку сообщила о своем увольнении, пишет местное издание "Голос Карпат". Как пояснил директор коммунального учреждения "Центр по обслуживанию учреждений образования" Виноградовского района "(КУ" ЦОЗО ") Юрий Свищо, основанием для освобождения было нарушение трудовой дисциплины, за что она ранее получила два выговора. В чем именно полягалалы нарушения, Свищо не уточнил. На следующий день уже назначили нового директора школы.

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Далее события развивались следующим образом:

Управление Гоструда проверило законность увольнения. Там составили админпротокол о нарушении и направили в суд. Суд первой инстанции встал на сторону КУ "ЦОЗО".

17 мая Закарпатская облпрокуратура внесла в Едрей сведения о грубого нарушения законодательства о труде (часть 1 статьи 172 УК – ред.) Директора "ЦОЗО" Юрия Свища. Досудебное расследование продолжается.

Габриэлла Гомоку подала иск к Виноградовского райсуда, чтобы обжаловать свое увольнение с должности директора, и 12 августа его выиграла.

Ее восстановили в должности, и Гомоку обратилась к судоисполнителей и полиции. Сейчас открыто два производства – исполнительном и уголовное.

Скандал об увольнении и попытки восстановиться в должности директора школы №3 Габриэллы Гомоку получил продолжение. Журналист Виталий Глагола на своем канале в Telegram сообщил, что она стала фигурантом уголовного дела о служебной халатности.

"В Виноградове ДВР ( Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины – Ред.) И полиция вручили подозрение ексдиректорци местной школы №3 Габриэлли Гомоку. Подозрение вручили по статье 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность", – написал журналист.

Согласно материалам следствия, в течение января 2018 – мая 2021 Гомоку подписывала табели учета рабочего времени 10 работникам, которые, по данным Госпогранслужбы, в то время находились за границей.

"Правоохранители установили, что из-за действий Габрилелы Гомоку был нанесен ущерб государству на четверть миллиона гривен", – отмечает журналист.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В городке Вудбридж в штате Нью-Джерси 53-летняя Гейл Хедли учительница физкультуры подделала медицинскую справку , чтобы не носить маску в школе. Ее арестовали по обвинению в распространении и фальсификации медицинских записей четвертой степени.