''Директорам я не завидую'': Тарас Креминь рассказал о борьбе с русским языком в школах и привел в пример 10-летнюю дочь

Уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь рассказал, что не завидует директорам школ, которые после обращений родителей продолжают нарушать языковое законодательство, общаясь на русском. В таком случае, по его словам, все граждане вправе жаловаться в службу языкового омбудсмена, и проблема будет решаться на законодательном уровне.

Об этом Креминь сказал в интервью Освитории. Он отметил, что подрастающее поколение живет в парадигме, где украинского становится больше. Правозащитник украинского привел в пример свою 10-летнюю дочь, обращающую внимание на язык обслуживания и вывески. Чиновник подчеркнул, что каждый гражданин должен прилагать усилия, чтобы процесс украинизации двигался быстрее. По его словам, вопрос языковой культуры касается и умения защитить свои права.

"Нарушение языкового закона в школе – это прямая ответственность руководителя учебного заведения и директора. Если орган управления образования не способен это сделать, то информация приходит ко мне. Тогда мы применим все механизмы, определенные законом. Конечно, таким директорам я не завидую", – сказал уполномоченный по защите языка.

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По его словам, государственного языка становится все больше в таких городах как Николаев, Одесса, Харьков, Днепр и Запорожье. Языковой омбудсмен отметил, что функции защиты украинского определены за органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Он рассказал, что за 2023 год в адрес службы омбудсмена поступило почти 4 тысячи обращений. В этих случаях, по его словам, приходится работать за другие ответственные за соблюдение закона органы, в том числе и за директоров школ. Креминь удивляется, почему руководители учебных заведений не могут следить за реализацией языковой политики в конкретном классе или коллективе.

Языковой омбудсмен заметил, что маркером функционирования языка в обществе выступает и образование. По его словам, родители школьников сейчас мотивированы к изучению украинского, что является толчком к взаимодействию с ними учебных заведений.

Напомним, Тарас Креминь подчеркнул необходимость говорить на государственном языке во время образовательного процесса. В частности, это касается перерывов, воспитательной работы, общения учеников и педагогов в классах и других помещениях учебных заведений. Чиновник отметил важность усиления разъяснений относительно соблюдения закона со стороны администрации школ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Артур Пройдаков посоветовал ввести более строгие правила в школах относительно украинского языка.

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