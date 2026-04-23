Для украинских школьников, родителей и учителей запустили бесплатную программу по обучению ИИ

Образовательная инициатива направлена на ответственное и практическое использование ИИ в учебном процессе. Программа объединяет бесплатные онлайн-курсы для учеников 8-11 классов, их родителей и педагогов и должна изменить подход к ИИ в образовании – от предостережений и страхов к осознанному, этическому применению.

По наблюдениям педагогов и образовательных экспертов, значительная часть старшеклассников в Украине уже пользуется инструментами искусственного интеллекта во время обучения – преимущественно без четких правил и методических ориентиров. Во многих школах отсутствуют внутренние рекомендации по использованию ИИ, а вопрос академической добропорядочности в условиях новых технологий остается открытым.

Ученики часто используют ИИ для быстрого выполнения заданий, что может подменять сам процесс обучения. Родители не всегда различают грань между помощью технологии и академической недобропорядочностью. Учителя же нередко воспринимают инструмент как риск и пытаются его ограничивать вместо того, чтобы интегрировать в учебный процесс. В результате возникает разрыв между цифровой реальностью и традиционными подходами к обучению, где технология уже используется, но правила ее ответственного применения остаются неопределенными.

Подобные дискуссии продолжаются в США, Великобритании и странах ЕС. После первоначальных попыток ограничения использования ChatGPT и других сервисов образовательные системы постепенно переходят к интеграции ИИ через разработку этических стандартов и обучение педагогов. Украинская инициатива движется в том же направлении.

Инициатива разработана командой дистанционной школы Unicorn School в сотрудничестве с украинскими экспертами в сфере искусственного интеллекта и ИТ-образования. Партнером инициативы выступает Ассоциация IT Ukraine. Курсы одобрены специалистами в сфере ИИ, в частности Александром Кроковецким, CEO DevRain, и Арсением Финбергом, основателем Prostir86 и популяризатором науки.

"Искусственный интеллект уже стал частью повседневной жизни украинских школьников, и наша задача – научить пользоваться им ответственно, этично и с пользой для развития. Поддержка Министерства образования и науки Украины подтверждает важность системного подхода к интеграции ИИ в школу. Мы убеждены, что формирование культуры сознательного использования искусственного интеллекта с раннего возраста является ключевым вкладом в развитие человеческого капитала и конкурентоспособности Украины в цифровой экономике", – рассказывает Марта Кидрись, Директор Центра адвокации и развития ИТ-индустрии, Ассоциация IT Ukraine.

Масштаб и цели инициативы

В течение первого года организаторы планируют масштабировать программу на тысячи учеников и педагогов из разных регионов Украины. Участие полностью бесплатное, а материалы доступны онлайн, что позволяет участвовать школам независимо от формата обучения – офлайн или дистанционного.

В перспективе команда рассматривает возможность интеграции отдельных модулей в школьные программы как факультативные или внеклассные курсы.

Что будут изучать ученики

Учебное направление для школьников построено в нескольких форматах – от базового знакомства с инструментами до более глубокого понимания принципов работы моделей.

AI Лаборатория (базовый уровень)

Среди тем курса: создание собственного виртуального ИИ-помощника; генерация видео и идей для контента с помощью нейросетей; создание мемов и визуального стиля с использованием ИИ; формулировка эффективных запросов (промптов); использование ИИ для создания персонажей и прототипов игр.

AI Лаборатория 2.0 (продвинутый уровень)

Курс для учеников, которые уже имеют базу и хотят понять, как ИИ работает на уровне механики. Участники разбирают, как формируется ответ модели, почему она ошибается и от чего зависит качество результата. Отдельный фокус –ИИ-гайд: как формулировать запросы, чтобы получать более точные ответы. Ученики изучают, что такое токены и векторы, как развивался ИИ, и учатся уверенно использовать различные ИИ-сервисы для реальных учебных и творческих задач.

Отдельное направление для родителей

AI-гайд для родителей помогает понять, как поддержать ребенка в эпоху ИИ. Среди тем: что такое искусственный интеллект и как он используется в обучении; как просто объяснить принципы работы нейросетей; когда помощь ИИ полезна, а когда подменяет обучение; как обеспечить безопасное и ответственное использование инструментов.

Курс для учителей и работников образования

Курс "Искусственный интеллект для учителей" – практическая программа для педагогов, которые стремятся профессионально интегрировать ИИ в учебный процесс. Он охватывает базовые принципы работы ИИ, prompt-инжиниринг, работу с текстами и визуальным контентом, создание тестов и контрольных заданий, а также использование инструментов вроде ChatGPT, Gemini, Copilot, Diffit, Magic School AI, NotebookLM и Canva. Программа ориентирована на реальные потребности учителя – подготовку уроков, адаптацию материалов и проверку знаний. Она помогает экономить время, сохраняя качество обучения и академическую добродетель. Главная идея курса – не заменить учителя технологией, а усилить его возможности с помощью ИИ.

Позиция инициаторов

"Искусственный интеллект уже стал частью образовательной реальности. Задача школы – научить работать с ним ответственно и результативно. Мы говорим не о замене обучения технологией, а об усилении образовательного процесса через новые инструменты. Если ученики все равно используют ИИ, важно дать им четкие ориентиры и этические рамки", – отмечает Владимир Страшко, директор Unicorn School и автор идеи создания курсов.

"Формирование культуры ответственного использования искусственного интеллекта на уровне школьного образования является важным стратегическим шагом для развития человеческого капитала и подготовки молодежи к вызовам цифровой экономики", – считает Всеволод Сергиенко, и.о. начальника отдела содержания образования Государственного учреждения "Украинский институт развития образования".

Навыки работы с инструментами искусственного интеллекта постепенно становятся базовыми для многих профессий – от маркетинга и дизайна до программирования и аналитики. Образовательные системы в разных странах уже адаптируют подходы к обучению с учетом этой реальности. Поэтому формирование культуры ответственного использования ИИ среди школьников можно рассматривать не только как образовательный, но и как стратегический вопрос развития человеческого капитала.

Как присоединиться

Зарегистрироваться можно на официальной странице программы – после этого участники получают доступ к личному кабинету и проходят уроки с практическими заданиями в удобное время.