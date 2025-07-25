'До 6 лет ребенку просто нужно играть'. Американский эксперт по воспитанию назвала ключ к успеху в школе

Американский эксперт по воспитанию Эрика Комиссар рассказала, что дети до 6 лет должны просто играть. По ее словам, именно через игру в этот период мальчики и девочки учатся способности выдерживать разочарование,

Видео дня

Советами Комиссар поделилась украинский специалист по позитивному воспитанию Наталья Тур. Согласно исследованиям, дети, которым дали хорошую основу социальной игры в младшем возрасте, впоследствии становятся более устойчивыми и успешными в учебе, чем те, которых заставляли учиться слишком рано.

"Пока детям не исполнилось шесть лет, им нужно просто играть. Это радикальная вещь. Нужно научиться выдерживать много разочарования. Способность выдерживать разочарование приходит через игру. Есть исследования, которые показывают, что дети, которым дали очень хорошую основу социальной и эмоциональной игры в начале, в долгосрочной перспективе являются более устойчивыми, более успешными в учебе, чем дети, которых заставляли учиться слишком рано", – сказала Комиссар.

По ее словам, если ребенка начать учить слишком рано, он может "сломаться". Зато малыши созданы для игры и учатся через нее. В частности, решать конфликты и обрабатывать тревожные эмоции.

Кроме того, эксперт отмечает, что взрослые спроектировали на детей то, что они старше, чем они есть на самом деле. Однако они должны иметь детство.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о простом секрете воспитания уверенных личностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!