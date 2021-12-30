До конца года 100% не будет: Шкарлет рассказал, сколько работников образования привились против COVID-19
В Украине по меньшей мере первую прививку от COVID-19 получили 96,23% работников сферы образования. Полностью вакцинировались почти 91%.
Наименее охотно прививаются работники вузов. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в своем Telegram-канале.
Как сообщил глава МОН, на 30 декабря:
по крайней мере первую дозу получили 96,23% работников сферы образования;
полностью вакцинированы (сделали обе прививки) почти 91% или более 1 млн 86 тысяч человек.
В топ-5 регионов по числу полностью вакцинированных преподавателей и других работников входят:
Днепропетровская область – 96,08%;
Луганская область – 95,62%;
Полтавская область – 95,44%;
Черкасская область – 95,39%;
Сумская область – 95,36 %.
Сергей Шкарлет привел и статистику по типам учебных заведений. "Рейтинг" по количеству работников с двумя дозами вакцины так:
специализированного образования – 96,72%;
профессионального – 93,75%;
общего среднего – 92,87%;
дошкольного – 89,94%;
профессионального предвысшего – 87,45%;
высшего – 82,94%.
Также министр сообщил, что на 30 декабря дистанционно учатся в 113 школах, на каникулах – 7527 заведений.
"Совместными усилиями мы приближаемся к стопроцентному показателю вакцинации среди педагогов. Верю, что следующий год мы сможем начать с максимального показателя вакцинированных", – отметил министр.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
На пятницу, 24 декабря, полностью вакцинировались от коронавируса более 1 млн 75 тыс. работников учебных заведений. Как отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет, это означало преодоление порога вакцинации в 90%.
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