До конца года 100% не будет: Шкарлет рассказал, сколько работников образования привились против COVID-19

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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В Украине полностью вакцинированы против COVID-19 уже более 91% работников образования

В Украине по меньшей мере первую прививку от COVID-19 получили 96,23% работников сферы образования. Полностью вакцинировались почти 91%.

Наименее охотно прививаются работники вузов. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава МОН, на 30 декабря:

  • по крайней мере первую дозу получили 96,23% работников сферы образования;

  • полностью вакцинированы (сделали обе прививки) почти 91% или более 1 млн 86 тысяч человек.

В топ-5 регионов по числу полностью вакцинированных преподавателей и других работников входят:

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  • Днепропетровская область – 96,08%;

  • Луганская область – 95,62%;

  • Полтавская область – 95,44%;

  • Черкасская область – 95,39%;

  • Сумская область – 95,36 %.

Сергей Шкарлет привел и статистику по типам учебных заведений. "Рейтинг" по количеству работников с двумя дозами вакцины так:

  • специализированного образования – 96,72%;

  • профессионального – 93,75%;

  • общего среднего – 92,87%;

  • дошкольного – 89,94%;

  • профессионального предвысшего – 87,45%;

  • высшего – 82,94%.

Также министр сообщил, что на 30 декабря дистанционно учатся в 113 школах, на каникулах – 7527 заведений.

"Совместными усилиями мы приближаемся к стопроцентному показателю вакцинации среди педагогов. Верю, что следующий год мы сможем начать с максимального показателя вакцинированных", – отметил министр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • На пятницу, 24 декабря, полностью вакцинировались от коронавируса более 1 млн 75 тыс. работников учебных заведений. Как отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет, это означало преодоление порога вакцинации в 90%.

  • В Винницкой области суд признал незаконным приказ об отстранении от работы сотрудника школы из-за того, что он не привился против COVID-19. Ему должны выплатить зарплату за время отсутствия. Школе придется еще и заплатить судебный сбор.

  • В Сумской области невакцинированная против коронавируса учительница выиграла иск, который подала из-за своего устранения. Суд своим решением отменил приказ директора заведения. Учительница хотела, чтобы ей выплатили и зарплату за время отстранения – но это требование судья не удовлетворил.

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