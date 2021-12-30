До конца года 100% не будет: Шкарлет рассказал, сколько работников образования привились против COVID-19

В Украине по меньшей мере первую прививку от COVID-19 получили 96,23% работников сферы образования. Полностью вакцинировались почти 91%.

Наименее охотно прививаются работники вузов. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлетт в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава МОН, на 30 декабря:

по крайней мере первую дозу получили 96,23% работников сферы образования;

полностью вакцинированы (сделали обе прививки) почти 91% или более 1 млн 86 тысяч человек.

В топ-5 регионов по числу полностью вакцинированных преподавателей и других работников входят:

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Днепропетровская область – 96,08%;

Луганская область – 95,62%;

Полтавская область – 95,44%;

Черкасская область – 95,39%;

Сумская область – 95,36 %.

Сергей Шкарлет привел и статистику по типам учебных заведений. "Рейтинг" по количеству работников с двумя дозами вакцины так:

специализированного образования – 96,72%;

профессионального – 93,75%;

общего среднего – 92,87%;

дошкольного – 89,94%;

профессионального предвысшего – 87,45%;

высшего – 82,94%.

Также министр сообщил, что на 30 декабря дистанционно учатся в 113 школах, на каникулах – 7527 заведений.

"Совместными усилиями мы приближаемся к стопроцентному показателю вакцинации среди педагогов. Верю, что следующий год мы сможем начать с максимального показателя вакцинированных", – отметил министр.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

На пятницу, 24 декабря, полностью вакцинировались от коронавируса более 1 млн 75 тыс. работников учебных заведений. Как отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет, это означало преодоление порога вакцинации в 90%.