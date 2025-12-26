Добавьте 2 спички, чтобы получилось 3 квадрата: непростая головоломка

Пространственное воображение помогает нам решать немало бытовых задач в жизни, но как его развить? Помочь могут на первый взгляд простые головоломки со спичками. Смотрите фото ниже.

Сегодня OBOZ.UA предлагает решить задачу, которую опубликовал портал Mind Your Logic. В ней нужно к существующему изображению добавить две спички и превратить таким образом изображение, чтоб на нем образовалось три полноценных квадрата.

Перед нами изображение из 14 спичек, которые образуют узор из двух, наложенных друг на друга, квадратов. При этом полностью мы видим только один из них. Другой на самом деле имеет вид сложного многоугольника. И всего две дополнительные спички могут превратить эту конструкцию в узор из трех квадратов.

Ключ к ответу здесь кроется в том, чтобы "дорисовать" второй квадрат. Вставьте две спички перпендикулярно друг другу в тот, что вы видите полностью и вы получите два больших квадрата, а посередине один маленький. Это и будет правильный ответ на задачу.

