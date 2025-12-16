Добавьте только одну спичку: головоломка на сообразительность

Кажется, весь мир сходит с ума от головоломок со спичками. Но если вам они кажутся слишком сложными, попробуйте решить задачку начального уровня. Смотрите фото ниже.

OBOZ.UA предлагает пазл, в котором надо добавить всего одну спичку, чтобы уравнение в задании сошлось. И попробуйте сделать это как можно быстрее, ведь эта головоломка действительно несложная и поможет понять, как решать загадки такого типа.

Итак, перед собой мы видим уравнение 9 – 0 = 1. Простой арифметический расчет показывает, что его части не сходятся между собой. Попробуйте понять, куда и как нужно добавить одну спичку, чтобы уравнение стало правильным. Вероятно, вам придется перебрать несколько вариантов, чтобы определить правильное решение.

Правильный ответ смотрите в подсказке ниже.

Итак, чтобы уравнение из этой задачи сошлось, нужно превратить ноль в восьмерку. Для этого просто добавляем горизонтально расположенную спичку в середину цифры. В таком случае пример приобретет вид 9 – 8 = 1 и станет математически правильным.

