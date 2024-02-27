Должны ли школьники Украины посещать занятия с капелланом: что говорит закон и какова позиция образовательного омбудсмена

Проводить курс духовно-нравственного направления в украинских учебных заведениях можно только с письменного согласия родителей и наличия подготовленного учителя. В случае, если взрослые не согласились с тем, чтобы их ребенок посещал занятия с капелланом, школьник не обязан присутствовать на такой встрече. Именно по этой причине такие уроки должны быть первыми или последними в расписании.

Согласно законодательству, программа курса по выбору должна иметь соответствующий гриф и рекомендацию Министерства образования и науки Украины. Директора школ, учителя или другие представители государственных органов не имеют права привлекать школьников любого возраста к посещению мероприятий, спланированных религиозными организациями, кроме тех, которые предусмотрены программой обучения. На официальном сайте защитника прав в сфере образования Сергея Горбачева предоставили объяснения, в каких случаях дети могут ходить на встречи с капелланом.

"По мнению образовательного омбудсмена, если не все ученики посещают курсы духовно-нравственного направления, то необходимо ставить их первым или последним уроком, чтобы ученики, чьи родители не дали письменное согласие изучать этот курс, имели возможность не приходить на эти уроки или уходить раньше со школы. Недопустимы ситуации, когда такой урок стоит посередине и дети, не изучающие этот курс, должны сидеть в школе и ждать следующих уроков", – говорится в разъяснении.

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Посещать такие занятия могут школьники, обучающиеся в частных школах, в том числе тех, которые основаны религиозными организациями. В других случаях любое принуждение учеников ко вступлению в какие-либо религиозные организации запрещается законом.

Подобные встречи могут проводиться в школах как необязательная составляющая программы и только по желанию родителей детей.

У Горбачева подчеркнули, что для общего развития и формирования мировоззрения школьники должны знать, что такое религия и какие они есть, ведь это тесно переплетается с историческими, философскими и литературными знаниями. Так что подобные курсы должны воспитывать в детях уважение к вере и мировоззрению окружающих.

Согласно рекомендациям МОН, содержание таких занятий не предусматривает катехизацию, религиозные обряды, навязывание капелланом собственных мировоззрений в отношении разных Церквей, принуждение к молитве, посещение служб и т.д.

У образовательного омбудсмена отметили, что по закону религиозные организации и церковь должны быть отделены от учебных заведений и не вмешиваться в процесс обучения.

"Духовно-нравственное воспитание важно для формирования мировоззрения ребенка, воспитание у него уважения к разным религиозным группам и религиозным взглядам и т.д. должно осуществляться правильно, с соблюдением законодательных требований и образовательных стандартов. В учебных заведениях духовно-нравственное воспитание осуществляется, в частности через курсы духовно- морального толка, которое должно быть исключительно добровольным для ребенка", – отметили у Горбачева.

Такое сообщение у образовательного омбудсмена возникло как ответ на запрос родителей. В частности, это касается Тернопольской школы №11, которая стала первой в городе, где официально с конца января занятие для учеников 1-4 классов проводит капеллан. Предварительно священник уже более двух лет сотрудничал с учебным заведением, сообщает новостной портал 20 минут.

Директор школы уверяет, что никто не заставляет школьников ходить на такие встречи, и они проводятся только после основных занятий. В храм дети ходят на урок кахетизма или подготовку к первому Причастию.

Однако не все родители положительно воспринимают подобные решения. В частности, в одной из школ области отец школьника писал жалобу директору о том, что учебное заведение систематически приглашало священнослужителей, проводивших религиозные обряды. При этом родители узнавали об этом уже после, и их разрешения не спрашивали.

"Я отправлял жалобу заказным письмом. Как мне сообщила администрация заведения, после моей жалобы собрали педагогический совет, извинились и священников в школе я больше не видел. По крайней мере, пока мои дети учились, никаких обрядов не проводили. И вообще, письменный ответ – документ, с которым можно идти в суд, в управление образования. Так что пользуйтесь", — прокомментировал мужчина.

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