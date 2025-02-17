Домашнее печенье с какао за 10 минут: десерт, который точно понравится детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
72
Домашнее печенье с какао за 10 минут: десерт, который точно понравится детям

Вкусное сладкое печенье для детей можно приготовить всего за десять минут. И даже если вы не часто выпекаете, у вас точно получится такая вкусность. Это точно будет в разы лучше магазинных вариантов.

Видео дня

Идея приготовления вкусного шоколадного печенья из какао для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником r food nice в Instagram. Вкусик еще и очень бюджетный.

Домашнее печенье с какао за 10 минут: десерт, который точно понравится детям

Ингредиенты:

  • мука – 200 г
  • какао-порошок – 40 г
  • сливочное масло – 100 г (размягченное)
  • сахарная пудра – 70 г
  • яйца – 1 шт.
  • разрыхлитель – 1 ч.л.
  • соль – щепотка
  • ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

Домашнее печенье с какао за 10 минут: десерт, который точно понравится детям

1. Взбить масло с пудрой и ванильным сахаром.

2. Добавить яйцо (комнатной температуры), соль, и еще раз взбить.

Домашнее печенье с какао за 10 минут: десерт, который точно понравится детям

3. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и какао.

4. Замесить тесто.

Домашнее печенье с какао за 10 минут: десерт, который точно понравится детям

5. Тесто должно получиться, мягкое, пластичное, не липкое.

6. Раскатать тесто между двумя листами пергамента и положить в таком виде в холодильник на час.

7. Разогреть духовку до 180 градусов.

8. Достать тесто из холодильника.

Домашнее печенье с какао за 10 минут: десерт, который точно понравится детям

9. Вырезать печенье.

10. Выпекать 8-10 минут.

11. Охладить на решетке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинадесертпродуктыеда