Домашнее печенье с какао за 10 минут: десерт, который точно понравится детям

Вкусное сладкое печенье для детей можно приготовить всего за десять минут. И даже если вы не часто выпекаете, у вас точно получится такая вкусность. Это точно будет в разы лучше магазинных вариантов.

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Идея приготовления вкусного шоколадного печенья из какао для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником r food nice в Instagram. Вкусик еще и очень бюджетный.

Ингредиенты:

мука – 200 г

какао-порошок – 40 г

сливочное масло – 100 г (размягченное)

сахарная пудра – 70 г

яйца – 1 шт.

разрыхлитель – 1 ч.л.

соль – щепотка

ванильный сахар – 10 г

Способ приготовления:

1. Взбить масло с пудрой и ванильным сахаром.

2. Добавить яйцо (комнатной температуры), соль, и еще раз взбить.

3. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и какао.

4. Замесить тесто.

5. Тесто должно получиться, мягкое, пластичное, не липкое.

6. Раскатать тесто между двумя листами пергамента и положить в таком виде в холодильник на час.

7. Разогреть духовку до 180 градусов.

8. Достать тесто из холодильника.

9. Вырезать печенье.

10. Выпекать 8-10 минут.

11. Охладить на решетке.

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