Домашнее печенье с какао за 10 минут: десерт, который точно понравится детям
Вкусное сладкое печенье для детей можно приготовить всего за десять минут. И даже если вы не часто выпекаете, у вас точно получится такая вкусность. Это точно будет в разы лучше магазинных вариантов.
Идея приготовления вкусного шоколадного печенья из какао для детей опубликована на странице фудблогера Юлии с ником r food nice в Instagram. Вкусик еще и очень бюджетный.
Ингредиенты:
- мука – 200 г
- какао-порошок – 40 г
- сливочное масло – 100 г (размягченное)
- сахарная пудра – 70 г
- яйца – 1 шт.
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- соль – щепотка
- ванильный сахар – 10 г
Способ приготовления:
1. Взбить масло с пудрой и ванильным сахаром.
2. Добавить яйцо (комнатной температуры), соль, и еще раз взбить.
3. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и какао.
4. Замесить тесто.
5. Тесто должно получиться, мягкое, пластичное, не липкое.
6. Раскатать тесто между двумя листами пергамента и положить в таком виде в холодильник на час.
7. Разогреть духовку до 180 градусов.
8. Достать тесто из холодильника.
9. Вырезать печенье.
10. Выпекать 8-10 минут.
11. Охладить на решетке.
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