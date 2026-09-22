Домашние желейки для детей: простой рецепт из двух ингредиентов

Домашние желе для детей можно приготовить всего из двух ингредиентов. Для рецепта понадобятся сок и агар-агар, а само приготовление занимает совсем немного времени. Такие желе легко сделать в небольших силиконовых формочках, придав им любую форму. Готовые лакомства нужно лишь охладить, после чего их можно подавать к столу.

Идея приготовления домашних желейных конфет для детей опубликована на странице natalia k 26 в Instagram.

Ингредиенты:

сок – 100 мл.

агар-агар – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно налить сок в небольшую емкость и добавить агар-агар. Смесь хорошо перемешать, чтобы порошок равномерно распределился, и оставить примерно на 10 минут.

2. После этого сок с агар-агаром нужно поставить на плиту и довести до кипения. Смесь следует постоянно контролировать, так как она готовится довольно быстро.

3. Горячую смесь сразу разлить в небольшие силиконовые формочки. Если у формочек фигурные отверстия, готовые желейки приобретут интересную форму.

4. Поставить формы в холодильник примерно на 10-15 минут. За это время желе должно застыть. После охлаждения его можно вынуть из форм и подавать.

5. Для этого рецепта можно использовать разные соки, поэтому вкус и цвет домашних желе каждый раз можно менять. Главное, чтобы сока и агар-агара было достаточно для получения нужной консистенции.

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