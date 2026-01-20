Домашние желейные конфеты для детей: как приготовить любимые сладости всего из трех ингредиентов

Перед цветными желейными конфетами не устоит ни один ребенок. Но магазинные варианты таких сладостей часто содержат искусственные красители и подсластители. Поэтому лучший вариант – сделать желейки в домашних условиях. Для этого прекрасно подойдут сезонные мандарины.

Идея приготовления полезного мандаринового мармелада опубликована на странице фудблогера ollakiddi в Instagram.

Ингредиенты:

мандарин (у меня 6 шт.)

агар-агар

формочки

Способ приготовления:

1. Почистить мандаринки.

2. Взбить в блендере.

3. Перетереть через сито.

4. Добавить 2 ч.л агар-агара, перемешать.

5. Довести до кипения.

6. Поставить в холодильник на 2-3 часа.

