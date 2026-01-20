Видео дня
Домашние желейные конфеты для детей: как приготовить любимые сладости всего из трех ингредиентов
Перед цветными желейными конфетами не устоит ни один ребенок. Но магазинные варианты таких сладостей часто содержат искусственные красители и подсластители. Поэтому лучший вариант – сделать желейки в домашних условиях. Для этого прекрасно подойдут сезонные мандарины.
Идея приготовления полезного мандаринового мармелада опубликована на странице фудблогера ollakiddi в Instagram.
Ингредиенты:
- мандарин (у меня 6 шт.)
- агар-агар
- формочки
Способ приготовления:
1. Почистить мандаринки.
2. Взбить в блендере.
3. Перетереть через сито.
4. Добавить 2 ч.л агар-агара, перемешать.
5. Довести до кипения.
6. Поставить в холодильник на 2-3 часа.
