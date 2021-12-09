Доцент за $400 написал для студента дипломную работу: суд преподавателя оправдал

Доцент Львовского аграрного университета Олег Соколовский написал за студента научную работу – за работу, он взял $400. Преподавателя обвинили во взяточничестве.

Прошло пять лет, и суд полностью оправдал доцента. Об этом идет речь в решении районного суда города Жовква Львовской области.

Олег Соколовский – работает в должности доцента кафедры машиностроения факультета механики и энергетики Львовского национального аграрного университета в городе Дубляны. В 2016 году он написал дипломную работу вместо своего студента-заочника 3 курса. За работу преподаватель взял $400.

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Когда Соколовский получал деньги, его задержали полицейские в служебном кабинете – по подозрению во взяточничестве. В том же году Жолковский райсуд признал доцента виновным в получении взятки. Согласно приговору, преподаватель должен был выплатить штраф 21,2 тыс. грн. Также ему запретили быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов.

Олег Соколовский решил обжаловать приговор. Сначала подал апелляцию, а когда проиграл суд – кассацию. Здесь ему больше повезло, и кассационный суд вернул дело в тот же районный суд Жолквы на новое рассмотрение.

Заседание прошло 6 декабря 2021 года. Судья Владимир Микула согласился с пояснениями доцента, что это была не взятка – а оплата научной работы. И вообще он якобы хотел просто консультировать студента. Но тот сказал, что не умеет чертить на компьютере, вот и пришлось написать взяться за всю работу.

В общем, Соколовский убежден – взять эти деньги было вполне законно. От студента ничего не требовал, только должен получить оплату своей "научной творческой работы". По мнению доцента, студент обязан только защитить работу, а кто напишет ее – не важно.

"Отзыв руководителя значения при осуществлении защиты дипломного проекта не имеет, научный руководитель решения о допуске дипломного проекта к защите не принимает, это решение принимает заведующий кафедрой во время предварительной защиты данного проекта", – заверил суд преподаватель.

Бывший студент Олега Соколовского на суде подтвердил, что он предложил ему написать дипломную работу и помочь в успешной защите, и именно за взятку.

Однако судью Владимира Микулу показания бывшего студента не убедили. Служитель Фемиды не увидел никакой проблемы в написании преподавателем научной работы за студента – мол, имеет на это право. К тому же в 2016 году болел отец Соколовского, и ему требовались деньги на лечение. Кроме того, он не обещал студенту помочь с защитой работы.

Еще один аргумент, который предоставила защита – приговор Галицкого райсуда Львова другому преподавателю университета Николаю Когуту. Его осудили за взятку в $200 от того же студента как раз за содействие в успешной защите диплома.

Как говорится в решении – состава уголовного правонарушения не имеет. Судье не хватило доказательств того, что за эти деньги или их часть преподаватель должен был помочь студенту с успешной защитой дипломной работы. Соответственно, выплаченные Соколовскому $400 нельзя считать получением неправомерной выгоды. Доцента полностью оправдали по делу о взяточничестве.

Прокуратура может обжаловать приговор в течение 30 дней во Львовском апелляционном суде.

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