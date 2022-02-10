"Идут активные консультации": Шкарлет рассказал, когда будет решение по отмене ДПА в 2022 году

Чиновники и народные депутаты обсуждают возможность отмены государственной итоговой аттестации (ДПА) в 2022 году. В Министерстве образования и науки вместе с комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады ищут решение.

Главным фактором является уровень заболеваемости COVID-19 в разных областях. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

Министр отметил, что у выпускников школ, родителей и педагогов немало вопросов по ДПА в 2021/2022 учебном году. И рассказал, что ведомство вместе с комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады ищут решение. В частности, отслеживают показатели заболеваемости COVID-19 в разных областях.

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"Сейчас длятся активные консультации и обсуждения по поводу аттестации. Решение, по моему убеждению, должно быть взвешенным, основываться на консолидированной позиции педагогов, депутатов, экспертов МОН, а также рекомендациях Минздрава. Ожидаю, что в ближайшее время на заседании профильного комитета ВРУ мы окончательно решим этот вопрос", – сообщил Сергей Шкарлет.

Глава МОН отметил, что согласно закону "О полном общем среднем образовании", ученики должны пройти ДПА за каждый уровень полного общего среднего образования (то есть ученики 4-х, 9-х и 11-х классов) по украинскому языку, математике и другим предметам.

Также не предусмотрено освобождение от ДПА в 2022 году по одному или нескольким предметам. Закон не освобождает и от прохождения ВНО тех, кто планирует поступать в вузы в этом году.

В то же время министр упомянул, что из-за высокой заболеваемости COVID-19 и ради минимизации рисков для здоровья учащихся в 2020-2021 годах Верховная Рада освобождала от ДПА учеников 11 классов.

ДПА – это письменные экзамены, которые обязательно должны сдавать ученики 4, 9 и 11 классов. Среди предметов, которые оценивают украинский язык и математика. Выпускники составляют ДПА в форме ЗНО.

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