"Идут активные консультации": Шкарлет рассказал, когда будет решение по отмене ДПА в 2022 году
Чиновники и народные депутаты обсуждают возможность отмены государственной итоговой аттестации (ДПА) в 2022 году. В Министерстве образования и науки вместе с комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады ищут решение.
Главным фактором является уровень заболеваемости COVID-19 в разных областях. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.
Министр отметил, что у выпускников школ, родителей и педагогов немало вопросов по ДПА в 2021/2022 учебном году. И рассказал, что ведомство вместе с комитетом по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады ищут решение. В частности, отслеживают показатели заболеваемости COVID-19 в разных областях.
"Сейчас длятся активные консультации и обсуждения по поводу аттестации. Решение, по моему убеждению, должно быть взвешенным, основываться на консолидированной позиции педагогов, депутатов, экспертов МОН, а также рекомендациях Минздрава. Ожидаю, что в ближайшее время на заседании профильного комитета ВРУ мы окончательно решим этот вопрос", – сообщил Сергей Шкарлет.
Глава МОН отметил, что согласно закону "О полном общем среднем образовании", ученики должны пройти ДПА за каждый уровень полного общего среднего образования (то есть ученики 4-х, 9-х и 11-х классов) по украинскому языку, математике и другим предметам.
Также не предусмотрено освобождение от ДПА в 2022 году по одному или нескольким предметам. Закон не освобождает и от прохождения ВНО тех, кто планирует поступать в вузы в этом году.
В то же время министр упомянул, что из-за высокой заболеваемости COVID-19 и ради минимизации рисков для здоровья учащихся в 2020-2021 годах Верховная Рада освобождала от ДПА учеников 11 классов.
ДПА – это письменные экзамены, которые обязательно должны сдавать ученики 4, 9 и 11 классов. Среди предметов, которые оценивают украинский язык и математика. Выпускники составляют ДПА в форме ЗНО.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить в этом году государственную итоговую аттестацию (ДПА) для учеников 4, 9 и 11 классов в "красных" областях. Об этом говорится в электронной петиции, появившейся на официальном сайте президента. Петиция уже набрала 25 тыс. голосов, и теперь президент должен ее рассмотреть.
Министерство образования и науки 26 января выступило за введение дистанционного обучения в учебных заведениях от школ до вузов. Причина – ухудшение эпидемиологической ситуации. Ведомство направило рекомендательные письма к учредителям и руководителям учебных заведений.
Канадские ученые пришли к выводу, что дистанционное обучение повышает риск развития депрессии и тревожности у старших школьников. Со своей стороны, более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. По сравнению с 2020 годом 2021 возросло количество граждан, которые считают онлайн-обучение опасным для психики детей.