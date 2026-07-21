'Дружний' или 'дружній'? Как сказать правильно

Существуют слова, которые пишутся и произносятся почти одинаково, но имеют разное значение. Лингвисты называют их паронимами. Конечно, украинскому языку такие слова тоже свойственны/

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Примером украинских паронимов являются прилагательные "дружній" и "дружний". OBOZ.UA разбирался, в каких ситуациях правильно употреблять одно, а в каких – другое.

Дружній

Синонимами этого слова являются прилагательные "товариський" и "приязний". Если кто-то проявляет к вам приязнь, доброжелательность, доверие или что-то происходит из соображений теплых взаимоотношений, используем слово "дружній". Проверьте себя с помощью антонима. В данном случае это будет "ворожий".

Дружелюбными могут быть: "контакт", "усмішка", "рука", "жарт", "вечірка", "критика", "тон", "шарж", "порада", "розмова", "привітання", "візит", "підтримка", "допомога".

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Дружний

А вот если что-то происходит одновременно, слаженно, достигается совместными усилиями или возникает и осуществляется бурно и быстро, мы говорим "дружний". Противоположное значение имеет прилагательное "розрізнений" либо "роз’єднаний".

Что мы можем назвать дружным: "колектив", "загін", "сім’я", "праця", "весна", "сходи рослин", "спів", "зусилля".

Ранее OBOZ.UA объяснял, в чём разница между паронимами "гамувати" и "тамувати".

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