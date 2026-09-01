Два перекуса в школу, которые точно не останутся в ланч-боксе: делимся вкусными рецептами

Когда нужно собрать ребенку перекус в школу, хочется приготовить что-то простое, но в то же время вкусное и удобное для ланч-бокса. Обычные бутерброды быстро надоедают, поэтому можно попробовать несколько новых вариантов. Предлагаем два рецепта, которые легко приготовить дома. Для них не нужны сложные ингредиенты или много времени.

Идея приготовления вкусных перекусов для детей в школу опубликована на странице ask edith в Instagram.

Сырные рогалики

Ингредиенты:

творог 5% – 200 г

сливочное масло – 100 г

мука – 150 г

разрыхлитель – 5 г

соль – щепотка

сахар – 4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте творог и мягкое сливочное масло и взбейте блендером до однородной массы. Добавьте щепотку соли, муку и разрыхлитель. Замесите мягкое тесто, заверните его и поставьте в холодильник примерно на 30 минут.

2. Охлажденное тесто раскатайте в пласт и нарежьте на треугольники. Каждый кусочек посыпьте сахаром и скрутите от широкого края к узкому, формируя рогалик.

3. Заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке примерно 10-15 минут. Рогалики должны стать румяными.

4. Прежде чем положить выпечку в ланч-бокс, дайте ей полностью остыть.

Хрустящие конвертики из лаваша

Второй вариант подойдет тем, кто больше любит несладкие перекусы. Лаваш с крем-сыром, мортаделлой и моцареллой после обжаривания становится румяным и хрустящим, а сыр внутри приятно плавится.

Ингредиенты:

тонкий лаваш

мортаделла

моцарелла

крем-сыр

Способ приготовления:

1. Нарежьте лаваш на удобные прямоугольные кусочки. Каждый смажьте тонким слоем крем-сыра, сверху выложите мортаделлу и моцареллу.

2. Заверните лаваш в виде конверта, чтобы начинка осталась внутри. Выложите заготовки на гриль или сухую сковороду и обжарьте с обеих сторон до румяной корочки. За это время моцарелла должна хорошо расплавиться.

3. Готовые конвертики переложите на тарелку и оставьте на несколько минут, чтобы они немного остыли. После этого переложите их в ланч-бокс.

4. Такие перекусы можно готовить накануне или утром перед школой. Сырные рогалики удобно дополнить фруктами, а конвертики из лаваша – свежими овощами.

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