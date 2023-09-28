Два украинца вошли в рейтинг 50 лучших учителей мира: чем они отличились. Фото

Два украинских педагога вошли в рейтинг 50 лучших учителей мира Global Teacher Prize. Ими стали Артур Пройдаков и Людмила Таболина.

Список опубликован на сайте премии. Пройдаков – победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021, а Таболина – финалистка премии Global Teacher Prize Ukraine 2019. Они оба учителя украинского языка и литературы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пройдаков родом из Кадиевки Луганской области. Однако в 2014 году из-за российской войны ему пришлось оттуда уехать.

Уже в киевской школе он создал курс украинской литературы в рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн", а во время полномасштабного вторжения разработал онлайн-курс "Разговаривай" для всех, кто стремится изучать украинский язык.

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"Попытайтесь превратить каждый урок в увлекательный процесс. От вашего сотрудничества с детьми зависит будущее нашего государства. Не бойтесь ответственности. Не бойтесь взаимодействовать с учениками и ученицами. Мы имеем возможность выполнять свою работу здесь, пока нас оберегают на передовой защитники и защитницы. Так будем выполнять нашу работу настолько качественно, насколько это возможно", – подчеркнул педагог.

Таболина в начале войны работала в школе Харькова. Из-за поврежденной атаками РФ транспортной инфраструктуры в городе она в течение четырех месяцев преодолевала 11 километров пешком, чтобы добраться до школы. Сейчас учительница работает в Киеве.

"Свои эмоции сейчас я могу описать одним словом – преданность. Преданность себе, образованию, учителям и Украине. Моя миссия – чтобы Украина не стала одной из строк в ленте новостей мира. Я буду продолжать гордиться нашими педагогами и популяризировать наши образовательные подходы, где бы я не была", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, лауреатом премии имени Василия Стуса в 2023 году стал режиссер-документалист Сергей Буковский. Торжественная церемония объявления победителя прошла 14 сентября в Киеве в пространстве PEN Ukraine.

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