Две частные школы Киева саботировали запрет и работают офлайн? В КГГА сообщили о расследовании

По состоянию на 9 ноября две частных школы в Киеве, несмотря на карантинные ограничения, возможно, работают в офлайн-режиме. В настоящее время этим вопросом занимаются правоохранительные органы.

Независимо от форм собственности, сегодня очное обучение в столице запрещено всем учебным заведениям. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Есть такая информация. Как только мы ее получим, мы сразу обращаемся в правоохранительные органы, в Госпродпотребслужбу, и они выходят туда на проверку", – рассказал он.

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Чиновник подчеркнул, что введенные ограничения касаются всех учебных заведений. "Нет разницы, будь то частное учебное заведение или коммунальное. Есть решение городской комиссии ДЧС, и его нужно выполнять всем субъектам хозяйствования, независимо от формы собственности", – сказал он.

В этом контексте Мондриевский отметил, что речь идет, прежде всего, о безопасности детей.

"Дети одинаковые, не имеет значения, в каком заведении они учатся. Они сами подвергаются опасности и являются распространителями болезни для взрослых, которые не вакцинированы", – заявил чиновник.

Напомним, жена телеведущего Григория Решетника Кристина в своем Instagram сообщила о том, что в некоторых частных школах Киева началось очное обучение.

В эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL она высказала дополнительное возмущение такой ситуацией. В частности, пожаловалась, что ее 8-летнему сыну Ивану очень тяжело учиться за компьютером почти в течение всего дня.

Как писал OBOZREVATEL, в начальных школах США откроют пункты вакцинации от коронавируса для детей. Прививка будет возможна только при условии согласия родителей.