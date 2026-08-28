"Дволикий Янус": что означает известное выражение и откуда оно взялось

Листая сборник стихов Василия Стуса, можно наткнуться на такие строки: "Дволикий Янус – кожне людське горе // і сльози серця – ніби лотоки // чи радості ачи біди – байдуже". Украинский язык поэта никогда не был простым, но о ком он писал в этом стихотворении под названием "Це просто втома"?

OBOZ.UA решил рассказать, кто такой Янус. А также, почему он двуликий и какое переносное значение имеет его имя.

Итак, Янус – это древнеримский бог, причем один из самых давних, не заимствованных у греков. У него нет аналога в греческом пантеоне. Януса считали божеством входов и выходов, начал и концов, покровителем времени, рождений, путешествий и обменов. Изображался он как человек с двумя лицами, смотрящими в противоположные стороны. Символически это означало, что одним лицом он видел, как все началось, а другим – как закончится. Именно к нему обращались в начале каждой религиозной церемонии, какому бы богу она ни была посвящена. Кстати, это в честь Януса латинским языком называется первый месяц года – Ianuarius.

Несмотря на такое величественное происхождение, в разговорной речи "дволиким Янусом" стали называть человека коварного, лукавого, лживого, двуличного, вероломного. Того, кто смотрит сразу во все стороны и ищет только своей выгоды.

Кстати, само стихотворение Стуса "Це просто втома" входит в его тюремную лирику. В нем он описывает свою жизнь в советском лагере, где ни один политический заключенный не мог знать, когда он выйдет на свободу и выйдет ли вообще. Как будто действительно находился под властью древнеримского Януса.

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