Джинси и макияж: названы вещи, которые запрещали в школах СССР

В Советском Союзе система обучения славилась своим качеством. Но при этом в школах существовал ряд запретов для учеников, которые обязательно следовало выполнять.

Тех, кто игнорировал строгие правила, наказывали: писали замечания в дневники, отправляли домой, вызывали родителей в директорат и даже исключали. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какие запреты существовали для школьников в СССР – сегодня некоторые из них уже вызывают смех и кажутся абсурдными.

Длинные волосы

В 70-80-х годах прошлого столетия на Западе была мода на длинные волосы, которая особенно нашла отклик в субкультурном движении хиппи. В школах СССР существовало особое отношение к длинным волосам у ребят-старшеклассников. Удлиненные стрижки допускались, а вот носить прическу "а-ля хиппи" заметно ниже ушей было строго запрещено.

Парням-школьникам в СССР категорически запрещалось отпускать волосы

К игнорирующим этот запрет в школах, вузах и училищах применялись различные меры – учеников всячески стыдили и просили привести себя "в нормальный человеческий вид", "не выделяться" и "быть как все", также педагоги прямо с уроков отправляли школьников на стрижку. А иногда с таким боролись и радикальными методами – вечерами специальные "комсомольские дружины" отлавливали в городах длинноволосых юношей и могли насильно их постричь.

Причем, если парням запрещалось отпускать волосы, то девушкам нужно было заплетать свои длинные локоны в косички или же аккуратно скручивать на голове. С распущенными волосами на порог учебного заведения школьниц тоже не пускали.

Длинные локоны советские школьницы должны были заплетать в косички или же аккуратно скручивать на голове

Яркий макияж и украшения

Пользоваться косметикой советским девушкам не запрещалось, но только вне школы. В ее же стенах наводить яркий макияж и красить ногти не позволяли. Учениц, которые перестарались с подкрашиванием, отправляли умываться, а также делали соответствующую запись в дневнике.

Не приветствовалось и ношение украшений. Их заставляли снимать просто перед уроками, поскольку в СССР считалось неприличным демонстрировать уровень своего благосостояния перед окружающими. В некоторых случаях ношение серег допускалось, но для этого должна была быть весомая причина. Например, в 80-годах считалось, что если мочку уха уколоть правильно, то это поможет защитить зрение от ослабления. Поэтому девочкам с рождения прокалывали уши.

Школьницам в СССР некоторое время запрещалось делать яркий макияж и носить украшения

Отметим, что некоторые послабления относительно запрета на макияж и украшения в советских школах появились во время перестройки. Тогда девушкам разрешили носить кольца – но тонкие и без камней, а также маленькие "гвоздики", так как ношение длинных серег считалось вульгарным для юных представительниц Союза.

Школьная форма в учениц должна была быть определенной длины, но юбки девушки все ровно старались укоротить

Короткие юбки

В советских школах следили не только за лицом, но и за обликом в целом. Девушкам нельзя было носить мини. Правда, они все же пытались выглядеть привлекательно, поэтому часто укорачивали школьную форму, за что и нарывались на наказание.

Так, перед входом в школу учителя часто выстраивали старшеклассниц в ряд и проверяли длину юбки. Они измеряли линейкой расстояние между подолом формы и коленями ученицы. Если оно было больше 10 см, ученицу просили переодеться и опять-таки писали строгое замечание в дневнике, а могли и вызвать родителей. В СССР считалось дурным тоном показывать окружающим коленки.

Джинсы (кому их удавалось достать) в СССР можно было носить, но не в стенах учебного заведения

Джинсы и кроссовки

В свое время джинсы в СССР были дефицитом и достать их было непросто. В повседневной жизни такая одежда считалась западным "стиляжничеством" и признаком социального неравенства, поэтому с ней тоже боролись. Так, редких учащихся, пришедших в школу в джинсах, сразу отправляли домой переодеваться.

Школьники в СССР носили западные кроссовки вне спортзала, а в школу часто обували советские кеды

Нельзя было обувать в школу и кроссовки, особенно модные западные модели на липучках. В отличие от волос, кроссовки не портили, а просто отправляли ученика переобуться. Хотя, запрет на ношение кроссовок был нестрогим, а особенно лояльно относились к советским кедам. На школьных фото 1970-80-х годов можно часто увидеть ребят именно в такой обуви. А ближе к середине 80-х запрет относительно кроссовок в школе отменили.

В советской школе было запрещено использование шариковых ручек

Шариковые ручки

До 70-х годов во всех советских школах ученики пользовались перьевыми заправляющимися ручками, в дополнение к которым нужно было носить промокашки, перочистку и чернильницу (поэтому все руки учеников, а иногда и ранец были в чернильных пятнах).

Шариковые же ручки были запрещены. По "официальной" причине – так как тогда считалось, якобы письмо ими мешает вырабатыванию красивого почерка и на ранних этапах обучения искривляет осанку, из-за перенапряжения мышц. Некоторые даже говорили, что паста в них содержала ядовитые пары.

"Неофициальная" версия гласит, что шариковые ручки, как и жвачка с джинсами, в целом не приветствовались в СССР и запрещались как "образцы западной праздной и потребительской жизни".

Как вспоминают те, кто учился в советской школе, педагоги легко различали, написано задание пером или "шариком", и в последнем случае сразу ставили двойку.

Советским школьникам рекомендовали не носить дипломаты вместо ранцев

Дипломаты

Как только СССР в продаже появились дипломаты, старшеклассники тут же начали собирать деньги и покупали себе удобные и красивые чемоданчики. Однако преподаватели были убеждены, что дипломаты способны испортить осанку ребенка. Поэтому школьникам настоятельно рекомендовали носить все учебники и тетради в ранцах или портфелях.

Жевательная резинка как явление была запрещена в СССР до 1976 года

Жевательная резинка

До 1976 года в СССР существовали целые пропагандистские кампании против жевательных резинок. Тогда снимали короткометражки и рисовали карикатуры, в которых жующие жвачку люди выставлялись "обормотами" и сравнивались чуть ли не с верблюдами.

Несмотря на это импортная жвачка пользовалась феноменальной популярностью и была желанным лакомством для советских школьников. Ее всячески старались выменять у редких иностранных туристов, также часто одну пластинку жевали всем двором или классом. Причем даже многократно изжеванной жвачке пытались вернуть "товарный вид" – для вкуса ее обмакивали в сахарную пудру, а для цвета – в крошки грифеля от цветного карандаша.

К концу 70-х, после трагедии в Сокольниках, жвачку начали производить и в СССР, однако до последних дней его существования она оставалась большим дефицитом. Да и учителя или вожатые в лагерях боролись с ней, как могли: детей заставляли публично выплевывать жевательную резинку, их пугали язвой и гастритом, выгоняли из класса, отчитывали на классных часах и общих собраниях, а также вызывали в школу родителей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как выглядела школьная форма в СССР и почему она стала так популярна сейчас.

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