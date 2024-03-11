Единственный на всю Украину: лицей Тернопольской области установил рекорд. Фото

В Тернопольской области в Хоростковском лицее №1 установили единственный на всю страну рекорд, во время которого 22 писателя одновременно провели урок литературы в 22 классах. Учили детей члены Национального союза писателей и журналистов Украины, лауреаты литературных премий и авторы сборников.

Директор лицея Светлана Дячок в интервью "Суспільному" рассказала, что идею решили воплотить в Шевченковские дни. Зарегистрировала рекорд руководительница Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

"Как раз к Шевченковским дням по обыкновению решили эту идею воплотили в жизнь. Именно на подготовку нам оставался всего месяц, мы позвонили тем писательницам и писателям, которых захотели видеть в учебном заведении, и они здесь провели 22 урока с учениками и ученицами", – делится Дячок.

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Детская писательница Зоряна Биндас провела урок в 1 классе, рассказав о своей книге "Котики-патриотики". Во время занятия дети делились, какие у них есть домашние питомцы, передавая по кругу игрушку. Классная руководительница Анна Верес готовила школьников к такой встрече, предварительно изучив с ними произведения, ознакомившись с биографией автора и нарисовав картинки.

В 8 классе занятия проводила автор книг "Как я разрушила империю" Зирка Мензатюк. Ученики, подготовившись, воспроизвели один из эпизодов издания. Писательница отмечает, что не решается читать детям, потому что это может быть скучно, а вот такая интерпретация ее порадовала.

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