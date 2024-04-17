Ее ненавидят все родители: Гарвардский психолог назвал плохую привычку детей, которая на самом деле является признаком интеллекта

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Ее ненавидят все родители: Гарвардский психолог назвал плохую привычку детей, которая на самом деле является признаком интеллекта

Клинический психолог и эксперт по зависимостям Кортни Уоррен, работавшая в Гарвардской медицинской школе, рассказала, что родителей очень часто раздражает, когда их дети врут. Однако, по словам специалиста, неправда, которую говорят малыши, свидетельствует о положительном развитии, индивидуальности, креативности и интеллекте.

Воррен объясняет, что мальчики и девочки, которые могут себя контролировать в таких ситуациях, говорят более изощренную ложь с раннего возраста. Согласно исследованиям, около 30% детей врут до двух лет, 50% – до трех и 80% – до четырех, сообщает Yourtango. Эксперты уверяют, что ложь – нормальная часть развития.

Ее ненавидят все родители: Гарвардский психолог назвал плохую привычку детей, которая на самом деле является признаком интеллекта

В частности, дети должны понимать, что то, что они знают, отличаются от того, что знает другой человек. Также малыши склонны к способности контролировать свой язык, выражение лица и язык тела, иначе ложь не вызовет доверия.

В то же время мальчики и девочки учатся, исследуя окружение и стараясь получать как можно больше того, чего они хотят. То есть большинство детей говорят неправду, чтобы избежать неприятных последствий, как наказание и наоборот иметь что-то положительное – внимание, любимую пищу, похвалу.

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Ее ненавидят все родители: Гарвардский психолог назвал плохую привычку детей, которая на самом деле является признаком интеллекта

Профессор прикладной психологии Кан Ли уверяет, что подавляющее большинство детей до четырех лет лжет. Однако важно, чтобы впоследствии малыши поняли разницу между правдой и неправдой. Ведь, по словам Ли, раннее детство – время воображения и фантазий. Однако родителям следует следить за тем, чтобы мальчики и девочки не увлеклись миром выдумок и могли отличать его от реальности.

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