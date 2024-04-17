Ее ненавидят все родители: Гарвардский психолог назвал плохую привычку детей, которая на самом деле является признаком интеллекта

Клинический психолог и эксперт по зависимостям Кортни Уоррен, работавшая в Гарвардской медицинской школе, рассказала, что родителей очень часто раздражает, когда их дети врут. Однако, по словам специалиста, неправда, которую говорят малыши, свидетельствует о положительном развитии, индивидуальности, креативности и интеллекте.

Воррен объясняет, что мальчики и девочки, которые могут себя контролировать в таких ситуациях, говорят более изощренную ложь с раннего возраста. Согласно исследованиям, около 30% детей врут до двух лет, 50% – до трех и 80% – до четырех, сообщает Yourtango. Эксперты уверяют, что ложь – нормальная часть развития.

В частности, дети должны понимать, что то, что они знают, отличаются от того, что знает другой человек. Также малыши склонны к способности контролировать свой язык, выражение лица и язык тела, иначе ложь не вызовет доверия.

В то же время мальчики и девочки учатся, исследуя окружение и стараясь получать как можно больше того, чего они хотят. То есть большинство детей говорят неправду, чтобы избежать неприятных последствий, как наказание и наоборот иметь что-то положительное – внимание, любимую пищу, похвалу.

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Профессор прикладной психологии Кан Ли уверяет, что подавляющее большинство детей до четырех лет лжет. Однако важно, чтобы впоследствии малыши поняли разницу между правдой и неправдой. Ведь, по словам Ли, раннее детство – время воображения и фантазий. Однако родителям следует следить за тем, чтобы мальчики и девочки не увлеклись миром выдумок и могли отличать его от реальности.

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