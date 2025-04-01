Эффект мессенджера: почему дети поколения Z игнорируют советы родителей

Родители детей из поколения Z (люди, рожденные в промежутке между 1993 и 2010 годами), видимо, неоднократно сталкивались с тем, что подростки игнорируют их советы. А потом, через несколько недель, с восторгом рассказывают, что друг или подруга посоветовали им решение проблемы и озвучивают тот же совет, который вы давали им. Знакомо? Психологи называют это "эффектом мессенджера".

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Исследования в области коммуникации и социальной психологии показывают, что люди, включая поколение Z, часто больше ценят советы от тех, кого они уважают или кем восхищаются, а не от кого-то другого, даже если содержание идентично. Как пишет Psychology Today – это психологический феномен, когда человек, дающий совет, часто оказывает большее влияние, чем сам совет.

Что такое эффект мессенджера

Это когнитивное предубеждение свидетельствует о том, что доверие, симпатия и воспринимаемый авторитет "отправителя" влияют на то, примет ли кто-то сообщение, независимо от того, насколько сильным оно.

По словам психологов, это особенно актуально для поколения Z. Они ведь выросли в среде, где влияние сверстников, онлайн-сообщества и цифровые модели для подражания играют огромную роль в формировании нашего процесса принятия решений. Среды, где увлекаются влиятельными людьми из TikTok или YouTube.

А советы родителей не воспринимаются так, потому что для ребенка ваш совет не важен, поскольку, по их мнению, взрослые люди не понимают их мира. Или, возможно, на подростка легче повлиять тому, кто за пределами семьи – того, кто не имеет над ним авторитета.

Следовательно, следует понимать, что причина не в самом совете, а в том, кто его озвучивает, и как этого человека воспринимает человек из поколения Z.

Вопросы, которые следует задать себе как родителям

Чтобы помочь преодолеть этот разрыв, эксперты рекомендуют несколько вопросов, которые вы можете задать себе, когда советуете своему ребенку поколение Z (или любому другому):

"Готовы ли они это услышать?" Иногда кто-то не в том состоянии, чтобы получать совет, особенно если он чувствует себя ошеломленным или защищается.

"У моего совета другая суть, когда я его даю?" Родители часто являются безоговорочным авторитетом, и советы от такого лица могут восприниматься как инструкция, а не предложение. Может быть полезно переформулировать свой совет вместе.

"Им действительно нужен совет?" Иногда человек, которому вы даете совет, может вообще не искать его. Им может понадобиться пора подумать и найти решение самостоятельно. Или, возможно, они ищут сочувствия или поддержки. Единственный способ узнать, нужен ли им совет, это спросить. Скажите что-то вроде: "Тебе нужен мой совет?" или "Могу я предложить свое мнение?" А потом уважайте ответ.

Его против помощи

Для родителей естественно хотеть быть тем, кто дает лучшие советы. В конце концов, вы хотите помочь своим детям принимать разумные решения и приятно давать советы, которые кто-то ценит. Но вот строгая правда: дело не в том, кто дает совет, а в том, совет услышан и выполняется ли он.

Реальность такова, что когда ваш ребенок прислушивается к чьему-то совету, даже если это именно то, что вы сказали, это может показаться ударом по вашему эго. Может быть неприятно видеть, как ваш совет отклоняют, а затем принимают, когда его дает кто-то другой. Но задумайтесь: тот факт, что они слушают и принимают меры, означает, что ваш совет все равно нашел путь к ним.

Эксперты объясняют, что родителям следует посмотреть на эту ситуацию с другой стороны: если ваша цель состоит в том, чтобы помочь ребенку, то важно отказаться от необходимости быть тем, кто получает заслуги за то, что дает советы. Речь идет о том, чтобы убедиться, что они делают правильный выбор, а не о том, чтобы быть тем, кто получает признание, даже если это приятно и радует его.

И помните: то, что вы не тот мессенджер для своего ребенка в этот момент, не значит, что вы не идеальный мессенджер для кого-нибудь другого.

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