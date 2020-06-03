Экс-регионал и самый молодой ректор: озвучена фамилия возможного главы МОН

Возможным главой Министерства образования и науки Украины может стать экс-регионал и некогда самый молодой ректор Украины Сергей Шкарлет.

Об этом сообщает "УП. Жизнь", ссылаясь на собственные источники. По информации издания, Шкарлета рекомендовали ректоры университетов во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сергей Шкарлет ранее баллотировался в депутаты Черниговского областного совета от Партии регионов, а в 2010 году признался в интервью, что на президентских выборах поддерживал Виктора Януковича.

"Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов", – заявил тогда он.

Сергей Шкарлет УП

Также Шкарлет сказал, что намерен построить с Януковичем "новую Черниговщину". А в 2015 году он баллотировался в тот же Черниговский облсовет, но уже от "Блока Петра Порошенко".

Кроме этого, в 2010 году Сергей Шкарлет возглавлял Черниговский государственный технологический университет и был самым молодым ректором Украины.

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