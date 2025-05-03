Эксперт, которая исследовала поведение 200 детей, назвала самую опасную фразу в воспитании: родители этого не понимают

Коуч из отцовства и защитник эмоционального здоровья детей Рим Рауда назвала самую опасную фразу в воспитании. По ее словам, родители используют ее очень часто, не понимая негативного влияния на нервную систему ребенка.

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"Все хорошо. Ничего страшного не произошло". Эти слова легко вылетают, рефлекторно проговариваются, когда ребенок переживает эмоциональное событие, они должны успокаивать, но это не так, пишет CNBC Make It.

Эксперт рассказала, что она исследовала поведение 200 детей, и видела, как фраза, используемая с благими намерениями, наносит долговременный ущерб способами, о которых большинство родителей даже не осознают.

"Сначала она кажется безвредной, но это самая опасная фраза в воспитании детей", – говорит психолог.

В чем ее плохое влияние

Она учит детей сомневаться в собственных эмоциях

Когда ребенок заметно расстроен и слышит "У тебя все хорошо", он думает: то, что я чувствую, неправильно, ложно. С течением времени это отделяет его от внутреннего эмоционального мира и учит не доверять собственным инстинктам.

Это обесценивает их опыт, когда они больше всего нуждаются в вас

Вы можете сказать это с любовью, но ребенок слышит: "Твои чувства не имеют значения". Игнорирование – каким бы тонким оно ни было – учит, что комфорт и связь доступны только тогда, когда они спокойны и удобны. Именно здесь начинается эмоциональное подавление.

Это нарушает эмоциональный процесс

Эмоции предназначены для движения по телу. Когда мы прерываем этот естественный процесс преждевременной уверенностью, мы лишаем детей способности распознавать, называть и регулировать свои эмоции. Вместо того чтобы развивать устойчивость, мы развиваем избегание.

Это учит, что любовь условна

Не осознавая этого, такие фразы, как "у тебя все хорошо", "перестань плакать", "ничего не произошло" или "не бойся" – заставляют детей верить, что они должны подавлять свои эмоции, чтобы оставаться принятыми. А когда любовь кажется условной, эмоциональная безопасность – основа психического здоровья начинает разрушаться.

Это может изменить стрессовую реакцию ребенка

Нервная система развивается из-за повторяющихся переживаний. Когда ребенок расстроен и вместо поддержки видит пренебрежение его чувствами, тело усваивает, что выражать эмоции опасно.

Что сказать вместо "у тебя все хорошо"?

Детям не нужна помощь – им нужно чувствовать. И что еще более важно, им нужно знать, что чувствовать безопасно, особенно с самыми близкими. Эксперт предлагает мощные альтернативы, которые подтверждают их внутренний мир и укрепляют эмоциональную силу:

Я тебе верю .

. Твои чувства имеют смысл.

Я здесь с тобой.

Тебе не обязательно быть хорошо прямо сейчас.

Я видел/ла, что произошло. Как ты себя чувствуешь?

По мнению психологи, эти фразы не просто успокаивают. Они укрепляются. Они учат вашего ребенка, что его эмоции важны. Он может доверять родителям и этому миру.

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