''Молодец! Теперь положи ручку на парту''. Британская экспертка назвала главные ошибки учителей в Украине при обучении детей с образовательными потерями

Учителям, работающим с образовательными потерями учеников, следует обращать внимание на вовлеченность школьников, однако не перегружать их. Такой рекомендации своим украинским коллегам советует придерживаться директор по вопросам профессиональной практики и интернационализации в Школе образования Университета Линкольна Хелен Чайлдерхаус. По словам просветителя, если дети имеют избыточное количество информации, то они ее не усваивают, а знания теряются, у учеников снижается концентрация, мотивация и возникает стресс.

Об этом Чайлдерхаус рассказала в интервью Освитории. Она отмечает, что важно в таких ситуациях озвучивать четкие инструкции, а не "забалтывать" главное. Ведь для школьников, у которых есть проблемы с "рабочей" памятью, возникает дополнительная нагрузка, и они теряются в потоке информации, которую предоставляет учитель. В частности, не стоит говорить детям: "Какой ты молодец! Уверена, что ты со всеми задачами справишься. А теперь положи ручку на парту". В случае, если ученики нуждаются в поддержке, эксперт советует дать ее отдельным блоком. Например, узнать их настроение, сказать им слова поощрения, а после этого лаконично объявить о начале работы.

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"Когда работаем с учениками с образовательными потерями, важно, чтобы ребенок был вовлечен, но не перегружен. Если рабочая память перегружена, информация не кодируется и не поступает в долгосрочную память. Потому что слишком много работы по сортировке данных. Поэтому много информации, которую мы хотим дать детям, теряется. Если дети получают больше информации, чем они могут обработать, это может привести к демотивации, стрессу, плохой концентрации внимания и снижению уровня участия", – уверяет специалист.

По словам Чайлдерхаус, желание дать детям с образовательными потерями все, что знают другие ученики, приводит к перегрузке. Кроме того, в таких случаях и у педагогов может появиться профессиональное выгорание.

Эксперт по образованию советует пользоваться простым правилом: если задание не увлекает учителя и не вызывает желания приобщиться, то это не увлечет и детей. Так что педагогам, перед началом урока, важно испытывать приятное волнение, ведь его будут чувствовать и школьники.

Она уверяет, что ученики, отстающие от своих одноклассников, боятся новых поражений и гораздо проще теряют мотивацию к обучению.

По мнению специалиста, желание учителей делать как можно больше, искать разнообразные способы представления информации, давать много задач, консультаций и спешить – вредят, а не помогают детям в проблеме преодоления образовательных потерь.

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