Эксперты по воспитанию объяснили, почему никогда не стоит говорить детям 'Я горжусь тобой'

Эксперты по "мягкому воспитанию", в основе которого стоит сострадание и понимание в здравом смысле, советуют родителям не говорить детям фразу "Я так тобой горжусь". Вместо этого лучше использовать фразу "Ты должен быть гордым за себя".

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Как пишет New York Post, переосмысление старых привычек оказалось в центре внимания после того, как в социальной сети TikTok появилось вирусное видео, на котором мама Тейлор Вулф учит бабушку-бумерку (в американской социологии так называли людей, родившихся в 1945-1961 годах, то есть в период послевоенного бэби-бума) не говорить своему внуку: "Я так горжусь тобой".

Вулф говорит, что в разговоре с ребенком стоит использовать фразу "Ты должна гордиться" или "Ты должен быть таким гордым за себя". Это привлекает внимание ребенка к самому себе, а не к мнению взрослых.

По словам экспертов, изменение формулировок вселяет в ребенка уверенность в собственном выборе и поведении, а не заставляет его полагаться на внешнее одобрение.

Писательница Лора Маркхэм ранее сказала, что чрезмерное использование фразы "Я горжусь тобой" превращает детей в "наркоманов похвалы" или людей, которые постоянно зависят от похвалы окружающих.

Она рекомендует такие фразы, как: "Вы, должно быть, очень гордитесь собой".

По словам доктора Кары Гудвин, лицензированного клинического психолога, исследования показывают, что похвала за процесс, то есть похвала усилий или стратегии ребенка при выполнении задания, на самом деле повышает внутреннюю мотивацию.

С другой стороны, похвала, подчеркивающая такие черты, как красота или ум, может иметь противоположный эффект, заставляя ребенка концентрироваться на ошибках или винить себя, когда он совершает ошибку, считает Гудвин.

Исследования также показывают, что похвала должна быть конкретной, а не обобщенным высказыванием похвалы. Это помогает ребенку понять, как действовать в будущем.

"В целом, иногда мягкий метод воспитания фокусируется на уважении, сочувствии и границах, чтобы вырастить независимых, счастливых детей, что резко контрастирует с традиционными методами воспитания, которые строго наказывают за проступки и поощряют хорошее поведение. Вместо тайм-аутов или криков "мягкие" родители беседуют со своими детьми, устанавливая ожидания и объясняя, почему определенное поведение недопустимо", – пишут авторы статьи.

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