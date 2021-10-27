Еще шаг к фриттатам и ризотто в столовых: Минздрав опубликовал технологические карты нового школьного меню

Министерство здравоохранения обнародовало технологические карты обновленного меню для школьных столовых. Это то же меню с фриттатой, шпундрой, ризотто и другими подобными блюдами, которые разрабатывал шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко.

Карты получили все необходимые экспертизы. Это означает, что любая школа Украины может скачивать документ и кормить детей новыми блюдами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Как отметили в Минздраве, Евгений Клопотенко разработал документацию вместе с командой социального проекта по улучшению культуры питания Cult Food и передал ведомству, чтобы любая школа могла их использовать для обновления меню столовой.

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Далее к работе над технологическими картами присоединились:

"Документы – в свободном доступе и любая школа может использовать их. Самый большой плюс – то, что их не нужно повторно согласовывать", – подчеркнули в Минздраве.

Также в ведомстве отметили, что блюда можно вносить в любое сезонное меню. В каждой карте, в частности, указаны:

брутто/нетто,

энергетическая ценность,

ингредиенты-аллергены,

процесс приготовления;

срок реализации;

температура подачи;

внешний вид;

вкус;

запах.

Документ содержит технологические карты для 160 блюд и состоит из 126 страниц. Фото в документе нет. Вот как выглядит, например, карта фриттаты:

Состав блюда:

яйца куриные пищевые;

соль йодированная;

перец черный молотый;

томатная паста;

горошек зеленый свежемороженый;

масло подсолнечное рафинированное.

Согласно документу, подавать фриттату нужно при ее температуре +65 в течение максимум 30 минут после приготовления. У себя на тарелках школьники должны увидеть однородную массу прямоугольной формы. Оттенок – оранжевый, с заметным зеленым горошком. Констистенция – "пышная, сочная". Вкус – "присущий имеющимся в блюде яйцам, томатной пасте и горошку".

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

Евгений Клопотенко отмечал, что стоимость его меню всего на 2-3 грн превышает сумму, выделяемую на питание одного школьника. Он составил меню по новым нормам, и, чтобы блюда им соответствовали, нужно увеличить финансирование на 15-20%.

Во время выступления на третьем региональном форуме "Реформа системы школьного питания" в Днепре первая леди Елена Зеленская зачитала отзывы детей о школьной еде, и среди них – ни одного положительного. Однако она заверила, что реформа школьного питания состоится по всей Украине и затронет каждую школу и каждого ребенка.