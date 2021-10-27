Еще шаг к фриттатам и ризотто в столовых: Минздрав опубликовал технологические карты нового школьного меню
Министерство здравоохранения обнародовало технологические карты обновленного меню для школьных столовых. Это то же меню с фриттатой, шпундрой, ризотто и другими подобными блюдами, которые разрабатывал шеф-повар и соавтор реформы школьного питания в Украине Евгений Клопотенко.
Карты получили все необходимые экспертизы. Это означает, что любая школа Украины может скачивать документ и кормить детей новыми блюдами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Как отметили в Минздраве, Евгений Клопотенко разработал документацию вместе с командой социального проекта по улучшению культуры питания Cult Food и передал ведомству, чтобы любая школа могла их использовать для обновления меню столовой.
Далее к работе над технологическими картами присоединились:
специалисты Национального университета пищевых технологий – они разработали шаблоны;
в Институте общественного здоровья им. О.М. Марзеев Национальной медицинской академии наук – провели экспертизу;
Госпродпотребслужба – выдала заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.
"Документы – в свободном доступе и любая школа может использовать их. Самый большой плюс – то, что их не нужно повторно согласовывать", – подчеркнули в Минздраве.
Также в ведомстве отметили, что блюда можно вносить в любое сезонное меню. В каждой карте, в частности, указаны:
брутто/нетто,
энергетическая ценность,
ингредиенты-аллергены,
процесс приготовления;
срок реализации;
температура подачи;
внешний вид;
вкус;
запах.
Документ содержит технологические карты для 160 блюд и состоит из 126 страниц. Фото в документе нет. Вот как выглядит, например, карта фриттаты:
Состав блюда:
яйца куриные пищевые;
соль йодированная;
перец черный молотый;
томатная паста;
горошек зеленый свежемороженый;
масло подсолнечное рафинированное.
Согласно документу, подавать фриттату нужно при ее температуре +65 в течение максимум 30 минут после приготовления. У себя на тарелках школьники должны увидеть однородную массу прямоугольной формы. Оттенок – оранжевый, с заметным зеленым горошком. Констистенция – "пышная, сочная". Вкус – "присущий имеющимся в блюде яйцам, томатной пасте и горошку".
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