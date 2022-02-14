Если любишь – уйди! Около тысячи студентов под Офисом президента требуют отставки Шкарлета. Фото, видео
Около тысячи студентов собрались под зданием Офиса президента на Банковой с требованием немедленной отставки министра образования Сергея Шкарлета. Акция называется "Если любишь – уйди!".
В акции принимают участие студенты Киево-Могилянской академии, КПИ, КНУ им.Т.Шевченко, НАУ и других вузов. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Студенты собрались в 10:00 возле Офиса президента – около тысячи. К акции присоединились студенты:
Национального университета Киево-Могилянская академия (НаУКМА);
Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
Национального авиационного университета;
и других вузов.
Шкарлета обвиняют в коррупции и плагиате. В оформлении транспарантов и плакатов студенты использовали множество сердечек, ведь проводят ее в День святого Валентина. А вот надписи имеют совсем другой посыл:
"Почему являешься мне в отставке?";
"Отмените министра, а не выборы";
"Не слышат? Увидят";
"Шкарлет – Луцкий – дерибан;
"Всякому унику нрав и права";
"Love is... Вовремя прощаться";
"Шкарлету идет люстрация".
Также среди требований студентов – отставка двух ректоров:
ректора НАУ Максима Луцкого, обвиняемого в незаконной застройке территорий университета;
ректора КНУ им. Т.Шевченко Владимира Бугрова, попавшего в секс-кандал.
Участников акции к самому зданию ОП не пустили – там до сих пор действует новогодний городок. Студенты прыгают и скандируют "Кто не скачет – тот Шкарлет".
Также студенты подготовили для министра "валентинку" – большое сердце изо льда. На нее прикрепили фото, как министр образования и науки Дмитрий Табачник вручает Шкарлету награду. Речь идет о почетном звании "Заслуженный деятель науки и техники Украины". Приказ подписал в 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович.
А после ледяное сердце разбили. Били сердце несколько человек по очереди молотком, на одной стороне головки которого была надпись КМУ, а на другой – КПИ. Студенты предварительно надевали защитные очки. Пока уничтожали ледяное сердце, участники акции скандировали "Отпусти!".Почему вышли на протест
Ранее в Telegram-канале "Студенческая коллегия НаУКМА" объяснили, почему студенты выходят на протест под ОП.
"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к премьер-министру Украины и комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен. Мы выходим к Офису президента, чтобы громко заявить основное требование студенчества: Шкарлет должен уйти!", – говорилось в сообщении 9 февраля.
"Утром в День святого Валентина студенчество подарит министру вместо настоящей валентинки — тыква, ведь Сергей Шкарлет и украинское образование несовместимы!", – отметили могилянцы.
Все, что следует знать о конфликте между студентами и министром образования и науки, OBOZREVATEL рассказал здесь: Почему Могилянка восстала против Шкарлета. Все о скандале в 10 вопросах и ответах
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Студенты НаУКМА 4 февраля вышли на протест под зданием Кабинета Министров. Участники акции скандировали "Шкарлет – прочь". Студенты встретились с премьер-министром Денисом Шмигалем и отметили, что будут добиваться отставки нынешнего главы МОН.
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