Если любишь – уйди! Около тысячи студентов под Офисом президента требуют отставки Шкарлета. Фото, видео

Около тысячи студентов собрались под зданием Офиса президента на Банковой с требованием немедленной отставки министра образования Сергея Шкарлета. Акция называется "Если любишь – уйди!".

В акции принимают участие студенты Киево-Могилянской академии, КПИ, КНУ им.Т.Шевченко, НАУ и других вузов. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Студенты собрались в 10:00 возле Офиса президента – около тысячи. К акции присоединились студенты:

Национального университета Киево-Могилянская академия (НаУКМА);

Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Видео дня

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

Национального авиационного университета;

и других вузов.

Шкарлета обвиняют в коррупции и плагиате. В оформлении транспарантов и плакатов студенты использовали множество сердечек, ведь проводят ее в День святого Валентина. А вот надписи имеют совсем другой посыл:

"Почему являешься мне в отставке?";

"Отмените министра, а не выборы";

"Не слышат? Увидят";

"Шкарлет – Луцкий – дерибан;

"Всякому унику нрав и права";

"Love is... Вовремя прощаться";

"Шкарлету идет люстрация".

Также среди требований студентов – отставка двух ректоров:

ректора НАУ Максима Луцкого , обвиняемого в незаконной застройке территорий университета;

ректора КНУ им. Т.Шевченко Владимира Бугрова, попавшего в секс-кандал.

Участников акции к самому зданию ОП не пустили – там до сих пор действует новогодний городок. Студенты прыгают и скандируют "Кто не скачет – тот Шкарлет".

Также студенты подготовили для министра "валентинку" – большое сердце изо льда. На нее прикрепили фото, как министр образования и науки Дмитрий Табачник вручает Шкарлету награду. Речь идет о почетном звании "Заслуженный деятель науки и техники Украины". Приказ подписал в 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович.

А после ледяное сердце разбили. Били сердце несколько человек по очереди молотком, на одной стороне головки которого была надпись КМУ, а на другой – КПИ. Студенты предварительно надевали защитные очки. Пока уничтожали ледяное сердце, участники акции скандировали "Отпусти!".

Ранее в Telegram-канале "Студенческая коллегия НаУКМА" объяснили, почему студенты выходят на протест под ОП.

"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к премьер-министру Украины и комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен. Мы выходим к Офису президента, чтобы громко заявить основное требование студенчества: Шкарлет должен уйти!", – говорилось в сообщении 9 февраля.

"Утром в День святого Валентина студенчество подарит министру вместо настоящей валентинки — тыква, ведь Сергей Шкарлет и украинское образование несовместимы!", – отметили могилянцы.

Все, что следует знать о конфликте между студентами и министром образования и науки, OBOZREVATEL рассказал здесь: Почему Могилянка восстала против Шкарлета. Все о скандале в 10 вопросах и ответах

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