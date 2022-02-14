Если любишь – уйди! Около тысячи студентов под Офисом президента требуют отставки Шкарлета. Фото, видео

Светлана Кузьменко
Моя Школа
2,5 т.
Студенты подготовили для Шкарлета ледяную 'валентинку'

Около тысячи студентов собрались под зданием Офиса президента на Банковой с требованием немедленной отставки министра образования Сергея Шкарлета. Акция называется "Если любишь – уйди!".

В акции принимают участие студенты Киево-Могилянской академии, КПИ, КНУ им.Т.Шевченко, НАУ и других вузов. Об этом сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Студенты собрались в 10:00 возле Офиса президента – около тысячи. К акции присоединились студенты:

  • Национального университета Киево-Могилянская академия (НаУКМА);

  • Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского";

Видео дня

  • Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

  • Национального авиационного университета;

  • и других вузов.

Шкарлета обвиняют в коррупции и плагиате. В оформлении транспарантов и плакатов студенты использовали множество сердечек, ведь проводят ее в День святого Валентина. А вот надписи имеют совсем другой посыл:

  • "Почему являешься мне в отставке?";

  • "Отмените министра, а не выборы";

  • "Не слышат? Увидят";

  • "Шкарлет – Луцкий – дерибан;

  • "Всякому унику нрав и права";

  • "Love is... Вовремя прощаться";

  • "Шкарлету идет люстрация".

Также среди требований студентов – отставка двух ректоров:

  • ректора НАУ Максима Луцкого, обвиняемого в незаконной застройке территорий университета;

  • ректора КНУ им. Т.Шевченко Владимира Бугрова, попавшего в секс-кандал.

Участников акции к самому зданию ОП не пустили – там до сих пор действует новогодний городок. Студенты прыгают и скандируют "Кто не скачет – тот Шкарлет".

Также студенты подготовили для министра "валентинку" – большое сердце изо льда. На нее прикрепили фото, как министр образования и науки Дмитрий Табачник вручает Шкарлету награду. Речь идет о почетном звании "Заслуженный деятель науки и техники Украины". Приказ подписал в 2012 году тогдашний президент Виктор Янукович.

А после ледяное сердце разбили. Били сердце несколько человек по очереди молотком, на одной стороне головки которого была надпись КМУ, а на другой – КПИ. Студенты предварительно надевали защитные очки. Пока уничтожали ледяное сердце, участники акции скандировали "Отпусти!".

Почему вышли на протест

Ранее в Telegram-канале "Студенческая коллегия НаУКМА" объяснили, почему студенты выходят на протест под ОП.

"Несмотря на многочисленные письма от органов студенческого самоуправления ведущих украинских университетов к премьер-министру Украины и комитету Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, процесс отставки министра-плагиатора не запущен. Мы выходим к Офису президента, чтобы громко заявить основное требование студенчества: Шкарлет должен уйти!", – говорилось в сообщении 9 февраля.

"Утром в День святого Валентина студенчество подарит министру вместо настоящей валентинки — тыква, ведь Сергей Шкарлет и украинское образование несовместимы!", – отметили могилянцы.

Студенты вышли на протест под ОП
К зданию ОП протестующих не пустили - там все еще действует новогодний городок
На акцию пришли около тысячи студентов
В плакатах и транспарантах активно использовали главный символ Дня святого Валентина - сердце
В акции принимают участие студенты нескольких вузов
Все началось с непризнания МОН результатов выборов президента Могилянки
Главное требование - отставка Шкарлета
Студенты "любовно" требуют отправить Шкарлета в отставку
Также студенты требуют отставки двух ректоров
Для Шкарлета студенты подготовили сердце изо льда
На него прикрепили фото Шкарлета с Табачником
Ледяное сердце разбили молотком

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Студенты НаУКМА 4 февраля вышли на протест под зданием Кабинета Министров. Участники акции скандировали "Шкарлет – прочь". Студенты встретились с премьер-министром Денисом Шмигалем и отметили, что будут добиваться отставки нынешнего главы МОН.

  • 25 января депутаты Верховной Рады приняли изменения в закон "О высшем образовании". Согласно им, руководители вузов будут обязаны ежегодно отчитываться о результатах своей работы. Эти отчеты смогут увидеть все желающие.

  • В январе 2021 года выборы ректора Национального авиационного университета Украины выиграл бывший "регионал" Максим Луцкий. В Минюсте заявили, что он подпадает под люстрацию и потому не может занимать этот пост. Однако это не помешало Луцкому все равно занять должность ректора НАУ – , он до сих пор на ней находится.