Если с ребенком что-то случится во время урока, олимпиады или экскурсии: какие есть виды инструктажей и кто за что отвечает в школе

Если с ребенком что-то случится во время урока, олимпиады или экскурсии, первое, что проверят – это инструктажи. Ответственным в учебных заведениях за подобные ситуации может быть учитель, классный руководитель или руководитель кружка.

Об этом рассказала заместитель директора школы Виктория Школьная в заметке в TikTok. По ее словам, в учебных заведениях действуют два направления инструктажей.

Какие бывают виды инструктажей

Инструктажи по охране труда. Они касаются работников заведения и учеников во время трудового и производственного обучения. К ним относятся следующие виды:

вводный

первичный

повторный

внеплановый

целевой

За эти виды инструктажа отвечает руководитель учреждения, служба охраны труда и непосредственный руководитель работ.

Инструктажи по безопасности жизнедеятельности – ежедневная зона ответственности учителя. Сюда входит:

пожарная безопасность

действия во время воздушной тревоги

артиллерийские обстрелы

укрытия

минная безопасность

дорожное движение

чрезвычайные ситуации

Виды таких инструктажей: вводный – проводится раз в год; первичный – в начале года, перед каникулами, перед мероприятиями; внеплановый – если меняются условия или произошла чрезвычайная ситуация; целевой – экскурсии, походы, соревнования и внешкольная деятельность.

Нужно ли в журнале указывать вид инструктажа

В журнале нужно обязательно указывать вид инструктажа. В записи должно быть четко указано вид инструктажа, тема (для примера действия во время воздушной тревоги) дата проведения инструктажа и подпись ответственного. Формат по типу "Проведено инструктаж" – неверный. Правильно: первичный инструктаж по безопасности жизнедеятельности (БЖД), действия во время воздушной тревоги.

Вводный инструктаж по БЖД фиксируется в журнале учета учебных занятий на странице классного руководителя. Первичный, внеплановый и целевой в отдельном журнале инструктажей БЖД. Перед лабораторной, практической новой темой запись в журнале предмета в строке содержания урока.

Что с подписями учеников

Ученики ставят подпись с 9 класса. До 9 класса подпись не требуется. Ответственность несет педагог, который проводил инструктаж.

