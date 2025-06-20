Если вы хотите, чтобы ребенок доверял вам и разговаривал с вами, сделайте эти 6 вещей

Большинство родителей мечтают о том, чтобы их дети им доверяли. Они хотят быть первыми людьми, к которым их ребенок обратится с важными, сложными и увлекательными вещами. Их цель – чтобы дети чувствовали себя достаточно безопасно, чтобы задавать вопросы и делиться эмоциями.

Видео дня

Но доверие не является автоматическим фактором. Детский психолог Келси Мора говорит, что первый шаг должен быть сделан родителями. Однако родители не всегда знают, как применить это на практике. Для сайта CNBC она назвала шесть вещей, которые важно делать каждый день, чтобы построить доверие со своим ребенком.

Разговоры о чувствах

Эксперт объясняет, что любые сложные моменты в жизни легче переживать, когда дети ежедневно сталкиваются с открытым общением, а не только тогда, когда жизнь становится сложной. То есть, привычка говорить искренне должна быть всегда. Когда дети видят, как взрослые делятся своими чувствами, они понимают, что это нормально. Это дает им тихое, неписаное разрешение открыться.

"Когда мы называем эмоции вслух – как хорошие, так и неприятные – мы учим наших детей, что чувства не стоит скрывать", – говорит она.

Не избегайте сложных вещей

Когда дети наблюдают, как их взрослые избегают определенных тем, они быстро понимают, что "запрещено", и могут еще больше волноваться. Это может выглядеть как игнорирование или уклонение от вопроса. Но на самом деле – это упущенная возможность объяснить и построить доверительные отношения. Когда мы избегаем неудобного или незнакомого, мы учим детей, что такие разговоры не приемлемы в семье. А стоит стремиться создать пространство, где все вопросы приветствуются, любознательность встречается спокойно, а честность является частью повседневной жизни.

Честность в отношении собственных трудностей

Для многих родителей эмоциональная открытость не дается естественно. Но своему ребенку вы можете дать другую почву. Не бойтесь открывать ему свои чувства. Такой уровень честности строит связь. Он показывает вашему ребенку, что эмоциональная открытость – это не об идеальности, а о присутствии и желании.

Будьте примером, не расспрашивайте

Большинство родителей с детства помнят вопрос "Как прошел твой день?" и свою реакцию на него: пожимание плечами или ответ из одного слова. Но и своим детям задают такой же вопрос.

Попробуйте изменить ситуацию. Вместо того чтобы просить ребенка сначала раскрыться, поделитесь чем-то из своего дня, расскажите какую-то ситуацию, которая вызвала у вас эмоции, более подробно поделитесь своим днем и вы услышите в ответ историю ребенка, а не только ответ "у меня все ок". Потому что это моделирует рефлексию и эмоциональную осознанность, а также учит детей делать то же самое.

Сделайте искренний разговор частью своего распорядка дня

Один простой, но эффективный способ поддерживать общение - это встроить его в семейные распорядки дня.

Обучайте стратегиям преодоления трудностей

Когда вы говорите о чувствах, вы также открываете дверь для разговора о навыках преодоления, которые могут помочь вам с ними справиться. Например, после того, как вы выразите свое разочарование вслух, вы можете сказать: "Когда я чувствую это, я стараюсь сделать глубокий вдох, чтобы помочь своему телу успокоиться".

Вы даже можете попрактиковать несколько успокаивающих вдохов вместе перед сном. Это простой, но эффективный способ показать, что регулирование эмоций является нормальным и выполнимым.

Ранее OBOZ.UA писал о 5 вопросах, которые каждая мама должна обсудить с ребенком после уроков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!