Есть 16 секунд: найдите отличия в рождественской головоломке

Рождественские головоломки – это простой способ добавить к праздникам немного азарта без лишнего шума. Они работают как короткий тест на внимательность и скорость мышления, который одинаково хорошо заходит и детям, и взрослым. Смотрите изображение ниже.

Такие задания тренируют концентрацию и способность замечать мелкие детали. А еще это хороший семейный формат – можно соревноваться или искать отличия вместе.

Перед вами две почти одинаковые иллюстрации с веселым рождественским ужином. На первый взгляд картинки идентичны, но художник спрятал в них мелкие изменения.

Задача: найти 3 отличия между двумя изображениями за 16 секунд.

Головоломка тренирует внимание к деталям, зрительную память и способность быстро фокусироваться на мелочах. Для детей это полезно как мягкая гимнастика для мозга, а для взрослых – быстрый способ переключиться и освежить концентрацию. А еще это отличный формат для семьи: минимум правил, максимум совместного смеха и соперничества.

Так удалось ли вам быстро найти отличия?

Правильный ответ – ниже.

