Есть 2 ответа: хитрая головоломка со спичками

Головоломки с уравнениями, выложенными из спичек, завоевали огромную популярность благодаря своей доступности и визуальной простоте. Для такого развлечения не нужны дорогие гаджеты или специальные знания – возьмите готовую картинку или составьте пример самостоятельно и приступайте к решению. Смотрите изображение ниже.

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Именно такую головоломку предлагает вам OBOZ.UA. Перед вами пример 6 + 4 = 4, и он явно не сходится – левая и правая его части не равны друг другу. Вам нужно догадаться, как переместить в нем всего одну спичку, чтобы исправить эту ошибку. Обратите внимание, что правильный ответ здесь может быть не один.

Главная польза таких геометрическо-математических головоломок заключается в интенсивной тренировке мозга, в частности в развитии нестандартного мышления и пространственного воображения. Поэтому вам придется покрутить в голове это изображение, чтобы придумать хотя бы один вариант решения. Подсказка: менять можно не только цифры, но и знаки. Главное правило здесь – действовать последовательно, проверять по очереди каждый элемент уравнения и не бояться экспериментировать с теми частями конструкции, которые на первый взгляд кажутся незыблемыми.

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Готовы дать хотя бы один ответ на эту задачу? Тогда переходите к подсказке. Итак, в первом варианте вы можете переместить вертикальную спичку из знака "плюс" в шестерку, превратив её в восьмерку. Получится вполне правильное уравнение 8 – 4 = 4. А ещё можно переместить среднюю горизонтальную спичку в той же шестерке, превратив ее в ноль. Тогда уравнение примет вид 0 + 4 = 4 и тоже станет правильным.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку со спичками, в которой нужно было исправить уравнение с римскими цифрами.

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