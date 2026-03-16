Есть 2 ответа: куда передвинуть спичку, чтобы уравнение стало правильным

Решение головоломок со спичками – это замечательный тренажер для мозга. Он заставляет отказаться от стандартных алгоритмов мышления и начать искать действительно креативное решение. Смотрите изображение ниже.

Когда вы пытаетесь исправить неправильно составленное уравнение, переставив только одну спичку, вам приходится включать пространственное воображение и логику одновременно. Это учит видеть структуру целого через мелкие детали и понимать, что даже минимальное изменение может полностью изменить финальный результат. Именно такую головоломку предлагает вам сегодня OBOZ.UA. Ее особенность в том, что она имеет сразу два варианта решения.

Перед нами уравнение 6 + 4 = 4. Знание элементарной арифметики подсказывает, что оно является неправильным, ведь половины до знака "равно" и после него не совпадают. Чтобы обе части этого уравнения сошлись, нужно передвинуть всего одну спичку. Победой будет считаться, даже если вы найдете один вариант ответа на это задание, хотя на самом деле решить его можно аж двумя способами.

Не переходите к объяснению, пока не придумаете хотя бы один способ решения этой головоломки.

Итак, решать такие уравнения со спичками можно двумя способами: трансформируя сами цифры и меняя знаки. И для данного случая подходят оба. Так уравнение сойдется, если из знака "плюс" сделать "минус", передвинув одну спичку в цифру 6, превратив ее в восьмерку. В таком случае уравнение примет вид 8 – 4 = 4 и сойдется.

Второй способ решения еще проще. Превратите шестерку в ноль, переложив среднюю горизонтальную спичку вертикально, и получите еще одно правильное уравнение 0 + 4 = 4.

