Есть 7 секунд: математическая головоломка для высокого IQ
Математические головоломки – эффективный способ проверить скорость мышления и внимательность. Такие задания часто вводят в заблуждение из-за спешки или игнорирования базовых правил. Именно поэтому их любят использовать как тест на логику и концентрацию. Смотрите изображение ниже.
Поэтому попробуйте решить пример. У вас есть всего 7 секунд, чтобы доказать, что вы мыслите четко и без ошибок.
Перед вами математическое выражение:
3 × 3 - 3 ÷ 3 + 3 = ?
Задача простая: найдите правильный ответ за 7 секунд.
Поставьте таймер, сосредоточьтесь и не спешите с интуитивным ответом.
Главная подсказка – помните о порядке выполнения математических действий.
Ответ
Правильный ответ – 11.
Объяснение:
Согласно правилу порядка действий, сначала выполняются умножение и деление, а уже потом сложение и вычитание:
3 × 3 = 9
3 ÷ 3 = 1
Теперь имеем:
9 - 1 + 3 = 11
Именно на игнорировании этого правила и "ловит" большинство подобных головоломок.
Польза головоломок
Регулярное решение математических и логических головоломок тренирует способность быстро анализировать информацию и принимать решения без паники. Такие упражнения развивают внимательность, логику и дисциплину мышления – навыки, полезные не только в учебе, но и в повседневной жизни. Кроме того, это простой способ "перезагрузить" мозг и переключить внимание. А еще – приятный вызов самому себе, который каждый раз мотивирует мыслить точнее и глубже.
Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими заданиями:
- посчитайте, сколько бананов на рисунке;
- попробуйте проявить креативность и определить секрет числовой последовательности;
- или разгадайте хитрую математическую головоломку.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.