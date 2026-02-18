Есть считанные секунды: куда передвинуть спичку, чтобы исправить уравнение

Решение логических головоломок со спичками является чрезвычайно полезной тренировкой для мозга, поскольку они стимулируют развитие пространственного воображения и критического мышления. Такие упражнения заставляют отказаться от привычных шаблонов, активизируя пластичность ума и способность находить выход из нестандартных ситуаций. Смотрите изображение ниже.

Предлагается пройти тест на IQ за 9 секунд. Этот тест основан на знании римских цифр и внимательности к деталям. Исправьте выложенное спичками неправильное уравнение 0 + 3 = 5.

Задача кажется простой только на первый взгляд, ведь игроку разрешено переместить только один элемент, чтобы формула стала математически правильной.

Ключ к решению этой головоломки кроется в трансформации двух символов одновременно с помощью одной спички. Для получения правильного результата необходимо взять вертикальную спичку из центра знака "плюс", превратив ее в "минус". Этот свободный элемент следует добавить в центр цифры "0", что мгновенно превратит ее в восьмерку.

Ответ на головоломку

В результате манипуляции вы получаете абсолютно правильное уравнение: 8 - 3 = 5.

Такой тип задач наглядно демонстрирует, как важно видеть потенциал для изменений в привычных формах. Пользователи сети, которые справились с заданием в пределах отведенного времени, отмечают, что подобные упражнения являются идеальным способом быстро "перезагрузить" мозг во время рабочего дня.

