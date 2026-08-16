Есть считанные секунды: найдите все шорты на рисунке

Упаковать все вещи в чемодан, собираясь в отпуск, – та еще игра в тетрис. Именно этому прекрасному хаосу и посвящена эта летняя головоломка . Смотрите изображение ниже.

Картинка, которую сегодня предлагает вашему вниманию OBOZ.UA, посвящена сезону отдыха. На ней вы видите множество вещей, которые точно пригодятся в путешествии. Но ваша задача – найти среди них все 5 пар шорт. Причем постараться потратить на это не более 19 секунд.

Предметы здесь кажутся хаотично разбросанными во всех направлениях, что существенно затрудняет поиск и выработку какой-либо стратегии. Если посмотреть на нижнюю часть изображения, то там нет ничего, кроме загранпаспортов, футболок и мелких аксессуаров. Между тем в верхней части головоломки видны купальники, фотоаппарат, а ближе к центру – карта. Задача усложняется ещё и тем, что шорты имеют разную расцветку и узоры. Поэтому ваш взгляд наверняка будет блуждать по картинке, так что придётся максимально сосредоточиться на задаче.

Все еще не можете найти нужные нам шорты? Вот вам подсказка: три пары из пяти имеют большой бант в месте завязки пояса.

И это не совсем помогло? Тогда вот ещё одна подсказка: внимательно присмотритесь к вещам над фотоаппаратом слева. Когда будете уверены, что разыскали все пять пар шорт, пролистайте ниже к разгадке, чтобы проверить себя.

Итак, джинсовые шорты лежат вверх ногами в верхнем левом углу головоломки, чуть ниже расположена пара с цветочным принтом, а шорты цвета хаки оказались в самом центре внизу. Ближе к середине рисунка находятся шорты в желтую полоску, а последняя, коричневая пара, спряталась в правом верхнем углу. Вот картинка, где все они специально выделены.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, но искать в ней нужно было нарциссы среди множества других цветов.

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