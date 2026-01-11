Есть только 7 секунд: найдите лишнее число в головоломке

В мире постоянных цифровых раздражителей все большую популярность приобретают короткие визуальные головоломки. Особый интерес вызывают задачи с ограничением во времени, которые мгновенно превращаются в соревнование. Одно из таких испытаний – поиск одного числа среди десятков одинаковых. Смотрите изображение ниже.

Именно эта простая на вид задача способна серьезно проверить концентрацию и зрительное восприятие. Поэтому попробуйте найти лишнее число.

Перед вами сетка из чисел 78, которые повторяются снова и снова.

Задача: найти лишнее число меньше чем за 7 секунд.

Чтобы найти правильный ответ:

мысленно поделите поле на части;

не скользите взглядом, а останавливайтесь на каждом числе;

обратите внимание на нижнюю центральную зону.

Решение

На первый взгляд это кажется элементарным. Однако есть подвох: цифры 7 и 8 присутствуют в обоих числах, только поменяны местами. Именно это и сбивает мозг с толку, заставляя его "сглаживать" различия.

Если за 7 секунд найти число не удалось – это нормально. Мозг в таких условиях работает по принципу экономии энергии и группирует одинаковые объекты в единую "текстуру".

Регулярное решение визуальных головоломок имеет вполне практическую пользу:

тренирует концентрацию – мозг учится дольше удерживать фокус;

развивает зрительное различение – вы лучше замечаете мелкие различия;

улучшает когнитивную гибкость – умение переключаться между общей картиной и деталями.

