Есть только 7 секунд: найдите лишнее число в головоломке
В мире постоянных цифровых раздражителей все большую популярность приобретают короткие визуальные головоломки. Особый интерес вызывают задачи с ограничением во времени, которые мгновенно превращаются в соревнование. Одно из таких испытаний – поиск одного числа среди десятков одинаковых. Смотрите изображение ниже.
Именно эта простая на вид задача способна серьезно проверить концентрацию и зрительное восприятие. Поэтому попробуйте найти лишнее число.
Перед вами сетка из чисел 78, которые повторяются снова и снова.
Задача: найти лишнее число меньше чем за 7 секунд.
Чтобы найти правильный ответ:
- мысленно поделите поле на части;
- не скользите взглядом, а останавливайтесь на каждом числе;
- обратите внимание на нижнюю центральную зону.
Решение
На первый взгляд это кажется элементарным. Однако есть подвох: цифры 7 и 8 присутствуют в обоих числах, только поменяны местами. Именно это и сбивает мозг с толку, заставляя его "сглаживать" различия.
Если за 7 секунд найти число не удалось – это нормально. Мозг в таких условиях работает по принципу экономии энергии и группирует одинаковые объекты в единую "текстуру".
Регулярное решение визуальных головоломок имеет вполне практическую пользу:
- тренирует концентрацию – мозг учится дольше удерживать фокус;
- развивает зрительное различение – вы лучше замечаете мелкие различия;
- улучшает когнитивную гибкость – умение переключаться между общей картиной и деталями.
