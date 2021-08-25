Есть три сценария: в Минобразования рассказали, что будет с работой школ с 1 сентября

Школы в Украине с 1 сентября будут работать в обычном режиме, поскольку страна находится в "зеленой" зоне. Дети и учителя будут ходить в учебные заведения.

В случае, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, и Украина перейдет в "желтую" или "оранжевую" зону, не менее 80% сотрудников в школах должны быть вакцинированы от коронавируса. Об этом сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко, передают "Факты".

Если это условие не будет соблюдено, школу переведут на дистанционное обучение. Речь идет о всем персонале, а не только о педагогах. За выполнением требования ответственность несет директор учебного заведения, которого должны контролировать органы местного самоуправления.

Если страна окажется в "красной" зоне, работать будут только детские сады и начальная школа (1-4 класс). Представитель Минобразования отметил, что никаких требований по вакцинации учеников от коронавируса нет.

По словам министра образования Сергея Шкарлета, в Украине в среднем привито всего 35% учителей. Это очень мало, если учесть, что педагогов начали вакцинировать еще с конца весны.

Сами учителя по-разному относятся к вакцинации. Если, например, в Киевской области уже привиты до 80% работников сферы образования, то в Волынской только 10%. Многие из них боятся делать прививки, поскольку все еще доверяют мифам и фейкам.

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