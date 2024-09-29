Эти четыре совета от мамы помогли Камале Харрис добиться успеха: эксперты по воспитанию детей их одобряют

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис часто приписывает свой успех советам, которые на протяжении жизни получала от мамы. Американский политик не раз ссылалась на жизненные уроки от своей матери Шьямалы Гопалан Харрис во время политических речей.

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Харрис говорит, что колоссальное влияние на ее судьбу, а особенно на политическую карьеру, оказали четыре материнских урока, пишет CNBC. Советы мамы, которыми делилась политик, в значительной степени относятся к так называемому авторитетному стилю воспитания.

Он подразумевает частое общение и установление четких правил и ожиданий для детей, и в большей степени одобрен экспертами по воспитанию.

Никогда не делай ничего наполовину

По словам Камалы Харрис, именно этот совет вдохновил ее полностью посвятить себя юридической карьере и стать прокурором. Решение о профессии она приняла еще в юной возрасте.

Психотерапевт Эми Морин говорит, что дети, которые не сдаются при первых трудностях, чаще достигают целей. А родители, которые хвалят усилия своих детей, даже больше, чем результаты, учат их, что они достаточно сильны, чтобы справляться с неудачами.

Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Покажи им, кто ты

Харрис говорит, что эти напутствия мамы помогли ей игнорировать тех, кто в ней сомневался. По словам политика, в начале карьеры ей часто говорили, что она слишком молода, и критиковали ее решения.

"Я слышала все это много раз в течение своей карьеры, но не слушала", – сказала Харрис.

По словам Эми Морин, эмоционально сильные дети не поддаются давлению со стороны сверстников и не позволяют другим людям определять их. Как правило, они лучше подготовлены к тому, чтобы уверенно справляться с жизненными трудностями.

Никогда не жалуйся. Сделай что-нибудь

Вице-президент отмечала, что ее мать не позволяла своим детям бесконечно жаловаться, не определив для себя план действий.

"Если мы приходили домой с жалобами на что-то, мать смотрела с серьезным лицом, положив одну руку на бедро, и говорила: "Ну и что ты собираешься с этим делать?", – рассказывала Харрис.

Эксперты советуют не баловать детей, так как это может снизить вероятность развития у них стойкости и самомотивации. В то же время они рекомендуют не быть суровыми и доверять детям принимать собственные решения. Тогда они будут чувствовать себя более вовлеченными, уверенными и сильными.

Вы думаете, что просто упали с кокосовой пальмы?

Вирусная цитата о "кокосовой пальме", вероятно, самый известный совет, который, по словам Харрис, она получила от своей матери.

"Иногда мать говорила нам: "Я не знаю, что с вами, молодые люди, не так. Вы думаете, что просто упали с кокосовой пальмы?". Вы существуете в контексте всего, в чем вы живете, и того, что было до вас", – сказала политик.

Шьямала Гопалан требовала от своих детей ответственности, настаивая на том, чтобы они думали о себе и своих индивидуальных проблемах как о существующих в гораздо более широком контексте. По словам экспертов, открытость и эмпатия являются ключевыми чертами эмоционального интеллекта, которые необходимы детям, чтобы стать ментально сильными людьми.

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