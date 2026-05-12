'Эти 'нежные руки' лупят, а дети просят прощения. За что?' Украинка поделилась криком души из-за Дня матери в сельской школе

Украинка Мария Солома рассказала, что посетила выступление своей старшей дочери посвященное Дню матери, который проходил в сельской школе и получила смешанные чувства от праздника. Так, дети пели песни о самой родной, доброй и ласковой маме, а также читали стихи, где просили прощения у своих мам.

В заметке в Threads Мария отмечает, что несмотря на выступление с таким посылом, скорее всего, большинство детей больше всего травмированы именно этими мамами. Кроме того, часть, вероятно, "нежные руки регулярно лупят за глупые проступки", кто-то растет в постоянных криках, унижении, насилии или страхе.

"Была на выступлении детей ко дню матери в обычной сельской школе, где учится моя старшая дочь, и меня разрывали очень смешанные чувства. Дети пели песни о святой маме, о самой родной, доброй, ласковой, о нежных маминых руках, читали стихи, где просили прощения у своих мам. И я сидела и думала о том, что, скорее всего, большой процент этих детей был больше всего травмирован именно этими мамами. Что часть из них именно эти "нежные руки" регулярно лупят за глупые проступки. Что кто-то растет в постоянных криках, унижении, насилии или страхе", – пишет Солома.

Она отмечает, что несмотря на подобные случаи, дети все равно поют о безусловной любви к маме и о том, какая она хорошая. Женщина удивляется, почему мальчиков и девочек с детства учат любить родителей, однако не учат различать травмирование, понимание того, что их могут ранить люди, которых они любят.

Кроме того, в большинстве стихов или песен были просьбы извинить, но понимания за что нет. По мнению Марии, потом из-за такой слепой науки, многие взрослые люди не понимают себя, плохого отношения к себе и терпят вещи, которые не должны были бы терпеть, путают любовь с болью, контроль с заботой, а страх с уважением.

"Механизм ломается еще в детстве, когда тебе объясняют, что ты должен любить и быть благодарным независимо ни от чего, даже если тебя ежедневно травмируют и унижают", – замечает Солома.

Часть пользователей сети согласилась с мнением женщины и отметили, что не понимают для чего маленьких детей учить извиниться и не знать за что. В то же время, многие подтвердили, что первые травмы мальчики и девочки получают именно в семье.

"Первые травмы ребенок получает в семье, в том числе от матери, это норма нашего существования. Ни один ребенок не вышел из семьи не травмированным. Но эти травмы учат нас жить, бороться, держать удар, стоять за себя. Когда ребенок попадает в садик или школу его там травмируют еще больше, оказывается он не самый умный, не самый лучший, а еще должен вести себя определенным образом, чтобы хотя бы не мешать окружающим. Для ребенка колоссальная травма когда ему не позволяют отобрать игрушку у другого ребенка, что теперь делать?"

