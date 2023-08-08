Эти шариковые ручки небезопасны для школьников! Какие и почему покупать нельзя

В августе родители школьников начинают активную подготовку к учебному году, и один из главных пунктов в списке покупок – это ручки, которыми ребенок будет писать весь год. Сейчас ученики пользуются преимущественно удобными шариковыми принадлежностями для письма. Но достаточно ли безопасны эти ручки в использовании школьниками?

OBOZREVATEL узнал, как правильно подобрать шариковые ручки ребенку для школьных занятий. И на что обратить особое внимание при покупке.

Форма ручки

Для детей помладше, которые только учатся писать, важно сформировать правильный навык держания ручки. Именно поэтому самым маленьким школьникам рекомендуют покупать к ручке также специальную насадку, корректирующую постановку пальцев.

Также важно выбирать красивые, яркие и приятные на ощупь принадлежности для письма. Они должны вызывать у ребенка приятные эмоции и дополнительно побуждать его к учебе. По крайней мере, до 10 лет такой подход срабатывает.

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Размер и вес

Детям с разным мышечным тонусом нужны разные ручки. Так вялым детям с пониженным тонусом нужны принадлежности, которые пишут мягко, не требують усилий, не утомляют руку. А гипертоничным наоборот – более жесткий вариант, на который нужно будет обратить больше внимания и сил. Определить тип мышечного тонуса можно, например, попросив ребенка нарисовать линию карандашом. Чем она прозрачнее, тем ниже тонус.

Форма корпуса

Некоторые родители считают, что ребристый корпус ручки – плохой выбор для первоклассника. На самом деле, наличие ребер на корпусе не имеет особого значения, если форма ручки не вызывает во время письма дискомфорта. Если же ребра будут давить ребенку в пальцы, он будет быстро терять мотивацию к обучению. Хорошим выбором может стать ручка, у которой в зоне захвата есть резиновая насадка. Она не дает принадлежности скользить и позволяет его расположить в пальцах комфортно.

Цвет ручки и чернил

Если школа не выдвигает четких требований к письменным принадлежностям, то лучше выбирать ручку, ориентируясь на вкусы ребенка. Для этого следует взять его с собой в канцелярский магазин. Пусть он сам попытается пописать и выберет тот предмет, который понравится ему больше всего и будет удобным. Впрочем, от очень ярких цветов все же стоит отказаться – они будут отвлекать. В таком случае лучше подобрать схожий оттенок, но несколько бледнее. То же касается и корпуса – ребенку он должен нравиться, но он не должен бесконечно рассматривать его.

Каких ручек лучше избегать – могут быть опасны

Самые дешевые варианты из хрупкого на ощупь материала как правило изготовляют из некачественного легко ломающегося пластика. Он может ранить руки ребенку, а еще начать со временем выделять токсичные соединения, что особенно опасно, если ребенок имеет привычку грызть канцелярские принадлежности. Также в таких ручках могут быть опасными чернила, которые могут вызвать раздражение кожи.

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