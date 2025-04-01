Это факт или мнение? Метод воспитания сына победителя 'Танцев со звездами' покорил сеть

Жена актера и победителя проекта "Танцы со звездами" Артура Логая Евгения показала на видео один из методов воспитания их сына Льва. В общении с мальчиком она помогает ему понять, есть ли утверждение фактом или только чьим-то мнением.

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Видео, которое Евгения Логай опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram, покорило сеть. В комментариях женщину благодарят за интересный метод и пишут, что если бы так воспитывали их, может быть, они бы не зависели от чужого мнения будучи взрослыми.

"Мнение или факт? Сейчас этот вопрос поднимается дома ежедневно, потому что периодически Льва волнует, что скажут, или что подумают о нем, хотя ни разу мы этим не роптали…", – написала под видео мама мальчика и добавила, что она очень надеется, что он научится отличать эти вещи и его мало будет волновать.

Евгения объясняет сыну разницу между фактом и чьим-то мнением на простых вещах. К примеру, яблоко. Она спрашивает сына, какого оно цвета, и уточняет у него "это факт или мнение?" Лев отвечает, что факт. А вот на вкус яблоко для него сладкое, а для мамы – кислое, здесь уже она объясняет ему, почему это мнение: ведь для каждого человека вкус чувствуется по-разному.

По тому же методу можно объяснять и более серьезные темы для разговора. Например, в видео жена актера говорит с сыном о том, что если с ним кто-то не хочет дружить, то это лишь их мнение, которое не должно его беспокоить.

В комментариях под постом Евгении Логай подписчики благодарят ее за это видео и такой интересный метод воспитания:

"Может, если бы нас так учили, то мы бы выросли менее зависимыми от чужого мнения и от того счастливее были"

"Какой же отличный разговор. И настолько сильно видно то, что с ребенком регулярно общаются на разные темы, учат думать и анализировать. Это такая сильная наука, прекрасное воспитание".

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