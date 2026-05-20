Это как сбросить на человека 1,5 тонны! Учитель физики наглядно объяснил опасность электросамокатов для подростков
За прошедшие несколько недель Украину поразила гибель сразу нескольких детей, которые попали под колеса автомобиля, находясь на самокате. Это с новой силой запустило дискуссию о том, как нужно регулировать использование такого транспорта на дороге. А вот учитель физики и популярный блогер Руслан Цыганков решил показать эту проблему с другой, более наглядной, стороны.
В своем Instagram он разобрал с точки зрения физики момент столкновения самоката, на котором находились двое подростков, с легковушкой Audi в селе Новые Петровцы под Киевом. Тогда детей несколько раз перевернуло в воздухе и отбросило на обочину, хотя машина двигалась с довольно небольшой скоростью. Для того, чтобы его подписчики смогли лучше почувствовать, что произошло в этот момент, Цыганков решил рассчитать примерную силу удара, которую почувствовали на себе самокатчики.
Сначала он задал приблизительные параметры расчетов. "Для этого нам надо знать скорость авто – примерно 40 километров в час, или 11 метров в секунду. Еще нам надо знать массу самоката и подростков – это примерно 130 килограммов. И также надо знать время удара – это примерно одна десятая секунды", – предположил учитель.
А дальше он рассчитал силу удара с помощью второго закона Ньютона, воспользовавшись преобразованной формулой. "Дельта V – это изменение скорости у подростков в направлении движения автомобиля, а именно от нуля до скорости автомобиля", – объяснил он записанное на доске.
Расчеты показали, что ориентировочная сила удара в момент столкновения составляла 14 443 ньютона. "Это примерно 14,5 килоньютон. Что это значит? Это как будто внезапно на подростков сбросили груз массой полторы тонны", – сказал Цыганков. И поданная в таком виде информация действительно впечатляет.
Учитель также напомнил: "Если вы на дороге, вы являетесь участником дорожного движения. А значит, должны знать и соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя!"
К счастью, в Новых Петровцах обошлось без жертв. Тем не менее, дети на самокатах продолжают попадать в ДТП. Возможно, представленная популярным учителем информация сможет убедить их быть более осторожными, находясь на дороге.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Руслан Цыганков со своим учеником собственноручно собрал павербанк.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!